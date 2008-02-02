به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "رادوسلاو سیکورسکی" که برای مذاکره درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی به واشنگتن سفر کرده، پس از مذاکره با مقامهای آمریکایی اعلام کرد : ما هم اکنون در نیمه راه هستیم و درباره اصول این طرح توافق کرده ایم، اما با این وجود هنوز موراد زیادی وجود دادرد که کارشناسان ما باید بر روی آنها کار کنند.

وزیر امور خارجه لهستان به موارد توافق شده با آمریکا اشاره ای نکرد، اما رایس و سیکورسکی در کنفرانس خبری بر این نکته تاکید کردند که آمریکا با افزایش تواناییهای نیروهای دفاع هوایی لهستان موافقت کرده است.

"کاندولیزا رایس" نیز در این کنفرانس خبری اعلام کرد : ما متوجه این نکته هستیم که لهستان خواهان افزایش تواناییهای دفاعی خود به ویژه در بخش دفاع هوایی است. این مسئله ای است که ما از آن حمایت می کنیم، زیرا مدرن کردن نیروهای دفاعی لهستان سبب افزایش تواناییهای دفاعی یکی از همپیمانان ما می شود.

لازم به ذکر است، لهستان چندی پیش، شرطی را مبنی بر افزایش توان دفاعی و مدرن کردن نیروهای دفاع هوایی خود برای پذیرش پیشنهاد سپر موشکی آمریکا مطرح کره بود.

به گزارش مهر، آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.