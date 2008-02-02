42 پروژه عمرانی در شهرستان بستک هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، افتتاح مرغداری گوشتی دهنگی، افتتاح سدخاکی گودگز، افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم(ص)، افتتاح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افتتاح مجتمع 48 واحدی مسکونی این شهر ویژه اقشار آسیب پذیر، بهره برداری از 39 دستگاه پست هوایی و افتتاح ایستگاه آتش نشانی بستک از دستاوردهای دهه فجر امسال برای مردم شهرستان بستگ هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان زنگ انقلاب را نیز با حضور در مرکز آموزش و پرورش این شهر به صدا در آورد.

بستک در 245 کیلومتری غرب بندرعباس واقع است و بیشتر جمعیت این شهر را هموطنان اهل سنت تشکیل می دهند.