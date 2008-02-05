قصه فولکلوریک ایرانی در تئاتر شکسپیر واشنگتن روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیا نیوز وایر، این نمایشنامه "صبح جمعه" نام دارد که بر اساس قصه "مشکل گشا" - قصه ای ایرانی - نوشته شده است.

نورمن آلن در این باره گفته است: فرهنگ ایران که در قدیم به آن پارس می گفتند بسیار غنی است و تحقیقات در مورد آن زمان بسیار گسترده ای می طلبد. من نمایشنامه خودم را از روی یک قصه ایرانی به نام "مشکل گشا" نوشته ام که زندگی دهقانی فقیر به نام بابا خرقان و دخترش نسرین را روایت می کند.

وی علت انتخاب این قصه را شباهت آن به قصه ای عنوان کرده که مادرش در کودکی برایش می خوانده است. آلن ادامه داد: ادبیات فارسی فرهنگی با رنگهای متنوع است. اشعار مولوی، داستانهای حماسی شاهان و پهلوانان و حتی معماریهای سنتی جزئی از این فرهنگ غنی به شمار می روند. هدف من این بود که تفاوتها و شباهتهای فرهنگی آنها را با خودمان به مخاطب نشان دهم.

"دیوید موس" کارگردان نمایشنامه "صبح جمعه" هم گفته است: شخصیتهای نمایشنامه ما دختر و پسر و خانواده ای هستند که رفتارهای ساده آنها انسانیت را به دنیای امروز می آورد.

نورمن آلن از نمایشنامه نویسان مطرح آمریکاست که جوایز زیادی را کسب کرده است. جایزه چارلز مک آرتور و جایزه امی از معروف ترین این جوایز است.