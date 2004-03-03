مخالفت هنرمندان و كاركنان ساختمان راديو تهران با انتقال اين مجموعه

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، زمزمه واگذاري ساختمان راديو و انتقال آخرين بخش هاي به جا مانده آن ، فضاي مملو از حس تلخ جدايي در بين هنرمندان و كاركنان قديمي و حتي نسل امروز راديو ، ايجاد كرده است .

نقل مكان و خالي شدن اين مجموعه به متروك شدن و لاجرم ويراني محتوم اين مجموعه منجر خواهد شد . اين در حالي است كه ساختمان راديو پس از طي مراحل و تشريفات قانوني لازم ، 2 بهمن 1382 با شماره 10872 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

بر اساس قانون ثبت ، تمام آثار به ثبت رسيده تحت حفاظت ميراث فرهنگي بوده و هرگونه تخريب و دخل و تصرف در آنها برابر مواد 558 تا 569 از كتاب مجازات هاي اسلامي " تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده" جرم محسوب و مرتكب ، مشمول مجازات هاي قانوني خواهد بود .

در اول مهر ماه سال 1319 ، اداره راديو توسط دكترعيسي صديق از وزارت پست و تلگراف به اداره تبليغات و انتشارات منتقل شد و در شهريور ماه 1329 نام اداره تبليغات و انتشارات به اداره اطلاعات و راديو تغيير يافت .

در سال 1327 يك استوديوي كوچك در ميدان ارگ كنوني ساخته و افتتاح شد كه در برخي اوقات اخبار از آن پخش مي شد و در سال 1330 دو استوديوي ديگر در كنار آن ساختند.

ساختمان راديو كه تمام بزرگان موسيقي ايران و بسياري از هنرمندان و بازيگران سرشناس از سالهاي گذشته تاكنون در آن به هنر آفريني و توليد برنامه مشغول بوده اند ، از ابتدا كاربري راديو داشته و در حال حاضر نيز همين كاربري را دارد .

گفتني است كاركنان راديوي ارگ ، با ارسال نامه اي به اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، مخالفت خود را اعلام كرده اند .

به گفته قدير افروند ، معاون معرفي و آموزش ميراث فرهنگي استان تهران ، ثبت ملي ، به منزله تغيير مالكيت نيست و ساختمان راديو كماكان كاربري سابق خود را خواهد داشت ، با اين تفاوت كه هر گونه دخل و تصرف ، تغيير كاربري ، مرمت بايد با نظارت ميراث فرهنگي صورت گيرد .

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