به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، اسقف اعظم وسفلد چاپلین نایب رئیس دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک روسیه در مسکو گفت: هرگونه فعالیت بشری آهسته و به تدریج با گناه آغشته شده و بدون قوانین اخلاقی نابود می شود و اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: کلیسای ارتدکس روسیه با این عقیده موافق نیست که اقتصاد نیروی تعیین کننده است و رفاه جامعه به درآمد جمعیت آن ارتباط دارد.

نایب رئیس دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک روسیه یادآور شد که مردم سکولار اغلب اظهار می دارند که کلیسا باید به نبایش پرداخته و تنها درمورد موضوعات انتزعی تعمق کند و به امور جامعه و دولت وارد نشود، حتی زمانی که سند اقتصادی شورای جهانی روسیه مورد تصویب قرار گرفته برخی از رسانه ها کلیسا را متهم کردند.

این روحانی ارتدکس یادآور شد: دین باید پاسخگوی دغدغه های مردم حتی مسائل اقتصادی باشد. اتحادیه های اقتصادی بازرگانی و دولت باید درباره آینده اقتصادی کشور به بحث و گفتگو بپردازند.

