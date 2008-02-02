به گزارش خبرنگار مهر، طی توافق این شرکت با باشگاه پرسپولیس، این باشگاه درسال 2004 پذیرفته بوده دربازیهایی که تحت مدیریت این شرکت در کشور کانادا و یا آمریکا انجام می‏شود، شرکت کند.

براساس برنامه ‏ریزی شرکت آلفا، باشگاه پرسپولیس پذیرفته بوده درآگوست سال 2005 در شهر تورنتو به مصاف تیم سانتوس برزیل برود و درشهر برنوبی در برابر نکساکو مکزیک صف آرایی کند.

شرکت آلفا نیز برای این بازی‏ها برنامه‏ریزی می‏کند اما در نهایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد نمی تواند دراین بازی‏ها شرکت کند.

به همین دلیل این شرکت کانادایی در شکایتی به دادگاه بین المللی ورزش( CAS ) خواستار گرفتن خسارت خود از باشگاه پرسپولیس شد. پس از اعلام این شکایت به باشگاه پرسپولیس، مسئولان باشگاه رایزنی ها را با این شرکت آغاز کردند و به توافق رسیدند تا تابستان سال گذشته راهی این کشور شوند اما این بار هم این وعده عملی نشد تا شرکت مذبور بازهم به دادگاه بین المللی ورزش متوسل شود.

این دادگاه نیز در رای مجدد خود اعلام کرد در صورتیکه مسئولان باشگاه پرسپولیس نتوانند رضایت شرکت کانادایی را جلب کنند باید مبلغ یک میلیون دلار به عنوان خسارت به این شرکت پرداخت کنند.

با حضور حبیب کاشانی در باشگاه پرسپولیس رایزنی های این باشگاه روند سریعتری به خود گرفت و مذاکراتی با مسئولان این شرکت کانادایی صورت گرفت. مصطفی شکری نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس اول بهمن ماه جاری راهی سوئیس شد تا مشکل باشگاه با این شرکت کانادایی را حل کند.

در شرایطی که مسئولان باشگاه پرسپولیس از حل مشکل این باشگاه با شرکت کانادایی خبر دادند اما یکی از سهامداران این شرکت در گفتگو با مهر اعلام کرد این پرونده هنوز به طور کامل بسته نشده است و تنها یک موافقت ابتدایی صورت گرفته و در صورتیکه مسئولان باشگاه پرسپولیس تا روز 29 فوریه ( اول اسفند) برای امضا توافقنامه نهایی اقدام نکنند، این پرونده مجددا به دادگاه بین المللی ورزش برگردانده خواهد شد.

این نماینده شرکت آلفا که خواست نامی از او برده نشود در این مورد گفت: در جلسه ای که خارج از دادگان ورزش با آقای شکری داشتیم مقرر شد این باشگاه تابستان سال آینده برای برگزاری دو بازی به کانادا بیاید که البته این توافق به صورت ابتدایی صورت گرفت و قرار شد تا روز 29 فوریه( اول اسفند) باشگاه پرسپولیس تصمیم نهایی دراین مورد را به ما اعلام و توافقنامه نهایی را امضا کند.

براساس این توافق باشگاه پرسپولیس متعهد شده است تیم دیگری را نیز به همراه خود به کانادا ببرد که نام آن مشخص نیست. به گفته این نماینده شرکت کانادایی در صورتیکه توافقات نهایی صورت نگیرد و پرسپولیس نیز به کانادا سفر نکند مبلغی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار دلار غرامت نصیب این باشگاه خواهد شد که از این مبلغ دویست هزار دلار آن مربوط به پیگیری پرونده است.