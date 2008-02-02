نمایشگاه انقلاب اسلامی و اتحاد ملی در نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این نمایشگاه قسمتی از حضور گسترده و اتحاد ملی مردم شریف نیشابور را در راهپیمایی و مراسمات مختلف از نگاه دوربین در معرض دید عموم علاقه مندان قرار داده است.

نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی و اتحاد ملی شامل 30 قطعه عکس رنگی در ابعاد30 در 24 ازعکاسان برجسته نیشابوری همچون محمد رضا چایفروش و مسعود سلیمانی سپهر است که به اهتمام انجمن عکاسی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از 13 بهمن لغایت دوم اسفند ماه 86 هر روز صبح و بعد ازظهر در نگارخانه کمال الملک در معرض دید عموم است.