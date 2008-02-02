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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۱۴

نمایشگاه انقلاب اسلامی و اتحاد ملی در نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی و اتحاد ملی آثار عکاسان نیشابوری در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بر پا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این نمایشگاه قسمتی از حضور گسترده و اتحاد ملی مردم شریف نیشابور را در راهپیمایی و مراسمات مختلف از نگاه دوربین در معرض دید عموم علاقه مندان قرار داده است.

نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی و اتحاد ملی شامل 30 قطعه عکس رنگی در ابعاد30 در 24 ازعکاسان برجسته نیشابوری همچون محمد رضا چایفروش و مسعود سلیمانی سپهر است که به اهتمام انجمن عکاسی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از 13 بهمن لغایت دوم اسفند ماه 86 هر روز صبح و بعد ازظهر در نگارخانه کمال الملک در معرض دید عموم است.

کد مطلب 631413

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