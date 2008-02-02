21 پروژه درمانی در همدان به بهره برداری می رسد

عبدالله فرهادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: بهره برداری از اورژانس و بخش دیالیز بیمارستان بعثت و بخش مراقبت های ویژه بیمارستان اکباتان در همدان، افتتاح مرکز بهداشتی درمانی مریانج، بهره برداری از بیمارستان مهر ملایر، افتتاح بیمارستان قائم اسدآباد، چهارراه اندازی خانه بهداشت در شهرستان رزن و افتتاح هفت خانه بهداشت در نهاوند و بهار از جمله این پروژه هاست.

فرهادی نسب اظهار داشت: برای افتتاح بیمارستان مهر ملایر 63 هزار و 905 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه بیمارستان قائم شهرستان اسدآباد پس از 17 سال در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: بیمارستان مهر ملایر نیز در سال 69 کلنگ زنی شد که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.