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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

21 پروژه درمانی در همدان به بهره برداری می رسد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر 21 پروژه خدماتی درمانی در استان همدان به بهره برداری می رسد.

عبدالله فرهادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: بهره برداری از اورژانس و بخش دیالیز بیمارستان بعثت و بخش مراقبت های ویژه بیمارستان اکباتان در همدان، افتتاح مرکز بهداشتی درمانی مریانج، بهره برداری از بیمارستان مهر ملایر، افتتاح بیمارستان قائم اسدآباد، چهارراه اندازی خانه بهداشت در شهرستان رزن و افتتاح هفت خانه بهداشت در نهاوند و بهار از جمله این پروژه هاست.

فرهادی نسب اظهار داشت: برای افتتاح بیمارستان مهر ملایر 63 هزار و 905 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه بیمارستان قائم شهرستان اسدآباد پس از 17 سال در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: بیمارستان مهر ملایر نیز در سال 69 کلنگ زنی شد که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

 

کد مطلب 631424

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