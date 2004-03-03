پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره تهران جمعه گشايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي فاضلي رييس ستاد برگزاري نمايشگاه گفت: با رفع مشكلات و هماهنگي وزارت بازرگاني ، شهرداري تهران و مديريت مصلاي بزرگ تهران اين نمايشگاه از روز جمعه 15 اسفند افتتاح و تا 22 اسفند ادامه خواهد يافت.

وي گفت: در مصلاي بزرگ تهران امكان پاركينگ براي هفت هزار خودروي شخصي فراهم آمده است كه بازديد كنندگان مي توانند از طريق خيابان آهنچي ، درب شرقي مصلا وارد و از طريق خروجي مصلا به بزرگراه مدرس خارج شوند.

وي گفت: به منظور كاهش بار ترافيكي و بهره گيري از پاركينگ بزرگ بيهقي 15 دستگاه ميني بوس در اين پاركينگ مستقر خواهد شد تا نسبت به نقل و انتقال بازديدكنندگاني كه خودرو خود را در پارك سوار بيهقي پارك مي نمايد به مصلا اقدام نمايد.

فاضلي افزود: بر اساس اعلام شهرداري تهران اتوبوسهاي شركت واحد از روز جمعه 15 اسفند تا پايان نمايشگاه از ميادين اصلي به سمت مصلا و بالعكس كار انتقال بازديد كنندگان را بر عهده خواهند گرفت.

فاضلي درخصوص تسهيلات مركز نمايشگاه بين المللي تهران گفت: در اين مركز با توجه به استقرار سالن ها در ضلع غربي نمايشگاه امكان پارك پاركينگ شش هزار خودرو در پاركينگهاي شمالي و غربي فراهم شده است.

وي تاكيد كرد: سطح كمي و كيفي تمامي كالاهاي عرضه شده اعم از پوشاك ، كيف و كفش ، لوازم آشپزخانه، لوازم و البسه ورزشي ، چيني و بلور ، خشكبار و آجيل و شيرين در هر دو نمايشگاه برابر است.

رييس ستاد اجرايي نمايشگاه گفت: قيمت گذاري كالاها با هماهنگي وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي صورت گرفته و از مردم مي خواهيم تا در صورت مشاهده تخلف در قيمت و كيفيت كالاها، مراتب را به بازرسان اتحاديه ها و سازمان بازرسي و يا شعب سازمان تعزيرات مستقر در نمايشگاه اعلام نمايند.

فاضلي تاكيد كرد: كه نمايشگاه 22 اسفند پايان مي يابد و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.