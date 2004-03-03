پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره تهران جمعه گشايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي فاضلي رييس ستاد برگزاري نمايشگاه گفت: با رفع مشكلات و هماهنگي وزارت بازرگاني ، شهرداري تهران و مديريت مصلاي بزرگ تهران اين نمايشگاه از روز جمعه 15 اسفند افتتاح و تا 22 اسفند ادامه خواهد يافت.
وي گفت: در مصلاي بزرگ تهران امكان پاركينگ براي هفت هزار خودروي شخصي فراهم آمده است كه بازديد كنندگان مي توانند از طريق خيابان آهنچي ، درب شرقي مصلا وارد و از طريق خروجي مصلا به بزرگراه مدرس خارج شوند.
وي گفت: به منظور كاهش بار ترافيكي و بهره گيري از پاركينگ بزرگ بيهقي 15 دستگاه ميني بوس در اين پاركينگ مستقر خواهد شد تا نسبت به نقل و انتقال بازديدكنندگاني كه خودرو خود را در پارك سوار بيهقي پارك مي نمايد به مصلا اقدام نمايد.
فاضلي افزود: بر اساس اعلام شهرداري تهران اتوبوسهاي شركت واحد از روز جمعه 15 اسفند تا پايان نمايشگاه از ميادين اصلي به سمت مصلا و بالعكس كار انتقال بازديد كنندگان را بر عهده خواهند گرفت.
فاضلي درخصوص تسهيلات مركز نمايشگاه بين المللي تهران گفت: در اين مركز با توجه به استقرار سالن ها در ضلع غربي نمايشگاه امكان پارك پاركينگ شش هزار خودرو در پاركينگهاي شمالي و غربي فراهم شده است.
وي تاكيد كرد: سطح كمي و كيفي تمامي كالاهاي عرضه شده اعم از پوشاك ، كيف و كفش ، لوازم آشپزخانه، لوازم و البسه ورزشي ، چيني و بلور ، خشكبار و آجيل و شيرين در هر دو نمايشگاه برابر است.
رييس ستاد اجرايي نمايشگاه گفت: قيمت گذاري كالاها با هماهنگي وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي صورت گرفته و از مردم مي خواهيم تا در صورت مشاهده تخلف در قيمت و كيفيت كالاها، مراتب را به بازرسان اتحاديه ها و سازمان بازرسي و يا شعب سازمان تعزيرات مستقر در نمايشگاه اعلام نمايند.
فاضلي تاكيد كرد: كه نمايشگاه 22 اسفند پايان مي يابد و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره تهران ساعت 11 صبح روز جمعه در دو منطقه گشايش مي يابد.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي فاضلي رييس ستاد برگزاري نمايشگاه گفت: با رفع مشكلات و هماهنگي وزارت بازرگاني ، شهرداري تهران و مديريت مصلاي بزرگ تهران اين نمايشگاه از روز جمعه 15 اسفند افتتاح و تا 22 اسفند ادامه خواهد يافت.
نظر شما