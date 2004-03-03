روزانه 100 دستگاه خودرو سمند گازسوز در ايران خودرو توليد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس عليرضا فيض بخش با اشاره به استانداردهاي سخت و ويژه اي كه براي خودروهاي گازسوز در نظر گرفته شده است ، گفت: ضريب ايمني خودروهاي گازسوز به مراتب از خودروهاي بنزين سوز بالاتر است و درصد احتمال حادثه بسيار پايين است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر تمامي تجهيزات (كيت و مخزن) خودروهاي گازسوز از خارج از كشور وارد مي شود و ايران خودرو براي انتقال فناوري و توليد اين تجهيزات در داخل ، برنامه ريزي كرده است.

فيض بخش گفت: اين شركت تاكنون اقدامات جدي و موثري را در زمينه توليد و عرضه خودروهاي متناسب با محيط زيست به عمل آورده است و تمامي فرآيندهاي طراحي، توليد و پشتيباني محصولات خود را بر اساس برنامه هاي زيست محيطي تدوين كرده است.

وي افزود: اخذ گواهينامه هاي مختلف زيست محيطي، گواهينامه بهره وري سبز از سازمان بهره وري آسيا، كسب مقام اول بهترين فرآيند سبز در چهارمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست، عرضه محصولات با موتور انژكتوري ، نصب كاتاليست كانورتور (مبدل شيميايي) بر روي خودرهاي توليدي و عرضه محصولات گازسوز ، نشان از تلاش هاي صورت گرفته در جهت كسب استانداردهاي زيست محيطي است.

مدير پروژه هاي گازسوز در گروه صنعتي ايران خودرو در اين زمينه اظهار داشت: ايران خودرو نخستين خودروسازي است كه فرآيند توليد خودرو گازسوز را در خطوط توليد انجام مي دهد.

فيض بخش ضمن بيان اينكه مهمترين مزيت خودروهاي گازسوز (سي ان جي) علاوه بر صرفه جويي در هزينه ها، پايين بودن ميزان آلايندگي است ، افزود: در خودروهاي گازسوز ميزان گاز دي اكسيد كربن حدود 30 درصد، منواكسيد كربن 80 درصد و ذرات معلق 90 درصد كاهش مي يابد.