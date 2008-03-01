رسانه ای شدن بحث های پژوهشی اتفاق مهمی بود

مصطفی کمال پورتراب پژوهشگر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بررسی معضلات و مشکلات جریان ها و مباحث مربوط به حوزه پژوهش موسیقی در رسانه ها قابل تقدیر است اما به طور کلی باید بگویم که حوزه پژوهش از جمله حوزه های غیر فعال در عرصه موسیقی در سال 86 بود و جز موارد انگشت شمار تقریبا هیچ پژوهشی از سوی پژوهشگران موسیقی انجام نشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : برگزاری کنسرت های متعدد یکی دیگر ازاتفاقات خوب موسیقی در سال 86 بود و خوشبختانه تعدد اجراها موجب رونق گرفتن هنر موسیقی پس از سالها رکود و رخوت شد و به نظرمن بهترین اجراها کنسرت گروه موسیقی کامکارها،گروه موسیقی "هم آوایان" به سرپرستی حسین علیزاده و گروه موسیقی "عارف " به سرپرستی پرویز مشکاتیان بود.

این پژوهشگر در ادامه خاطرنشان کرد : عدم پژوهش و دقت لازم در تولید برنامه های موسیقی صدا و سیما یکی از کاستی های موجود در این مرکز بوده است اما به تازگی شورایی به ریاست خود من تشکیل شده است که بحث پژوهش برنامه های تولیدی در صدا وسیما را به طور جدی دنبال می کند و امید است در سال آینده به نتایج مطلوبی دست یابیم.