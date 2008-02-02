علیرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزای اردوهای جهادی " مطلع الفجر" و اعزام کاروانهای نیکوکاری با هدف آموزش امداد همگانی و اجرای طرح های فرهنگی، ورزشی و حمایتی از جمله برنامه های این نهاد در ایام دهه فجر است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری مسابقات غیر حضوری " فروغ " مهر برای 45 هزار نفر از اعضای سازمان جمعیت هلال احمر، برگزاری آزمون پایان دوره های امداد همگانی " طاها " و آغاز کلاس های آموزشی امداد و کمکهای اولیه 32 ساعته برای 45 هزار نفر از خواهران داوطلب استانداری از دیگر برنامه های این سازمان در این ایام مبارک است.

وی ادامه داد: معاینه رایگان بیماران و مشاوره رایگان به مدت 10 روز توسط پزشکان داوطلب، افتتاح سالن بدن سازی جوانان هلال احمر، عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدای امدادگر در شهرها و روستاهای استان از دیگر برنامه های این سازمان خواهد بود.

منصوری برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مربیان هلال احمر با حضور 400 شرکت کننده را نیز از برنامه های این نهاد برشمرد.