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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

تاکید نخست وزیر پاکستان بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر

تاکید نخست وزیر پاکستان بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر

نخست وزیر پاکستان بار دیگر بر برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در موعد مقر آن یعنی در 18 فوریه(29 بهمن) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد سومرو" درگفتگو با روزنامه عکاظ درباره اوضاع پاکستان گفت : انتخابات پارلمانی پاکستان در موعد مقرر یعنی هجدهم ماه جاری میلادی(29 بهمن) برگزار می شود و هیچ رویکردی برای به تاخیر انداختن آن وجود ندارد.

نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه انتخابات این کشور شفاف و آزاد برگزار می شود، از همه پاکستانی ها خواست در انتخابات شرکت کنند.

وی درباره آخرین نتایج تحقیقات درباره ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیراسبق پاکستان گفت : تیمی از اسکاتلندیارد(پلیس انگلیس)  به پاکستان سفر کرده است و با تیمی پاکستانی که مسئولیت تحقیق درباره این ترور را برعهده دارد، هماهنگی هایی به عمل آورده است.

قراراست محمد سومرو امروز برای دیدار با مقامهای سعودی درباره تقویت روابط عربستان و پاکستان و همچنین تحولات مربوط به کشورهای عربی و اسلامی به ریاض سفر کند.

کد مطلب 631484

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