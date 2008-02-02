تاکید نخست وزیر پاکستان بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد سومرو" درگفتگو با روزنامه عکاظ درباره اوضاع پاکستان گفت : انتخابات پارلمانی پاکستان در موعد مقرر یعنی هجدهم ماه جاری میلادی(29 بهمن) برگزار می شود و هیچ رویکردی برای به تاخیر انداختن آن وجود ندارد.

نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه انتخابات این کشور شفاف و آزاد برگزار می شود، از همه پاکستانی ها خواست در انتخابات شرکت کنند.

وی درباره آخرین نتایج تحقیقات درباره ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیراسبق پاکستان گفت : تیمی از اسکاتلندیارد(پلیس انگلیس) به پاکستان سفر کرده است و با تیمی پاکستانی که مسئولیت تحقیق درباره این ترور را برعهده دارد، هماهنگی هایی به عمل آورده است.

قراراست محمد سومرو امروز برای دیدار با مقامهای سعودی درباره تقویت روابط عربستان و پاکستان و همچنین تحولات مربوط به کشورهای عربی و اسلامی به ریاض سفر کند.