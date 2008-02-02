همایش علمی درختان سیب در سلماس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، در این همایش علمی که با همکاری جمعیت متخصصین محیط زیست آذربایجان غربی با حضور بیش از 500 نفر از باغداران پیشرو سلماس برگزار می شود شرکت کنندگان با مباحث مربوط به میوه های سرمازده و آفتهای درختان آشنا می شوند.

سرمازدگی، عدم گرده افشانی و ریزش گل، تبدیل نشدن گل به میوه، ریزش میوه های نارس، کمبود عناصر روی و آهن، حشرات مکنده، رنگ غیر طبیعی و اندازه ناهمگون میوه، ریزش میوه های درشت قبل از برداشت، رشد نامتناسب درخت، مشکلات انبار میوه سیب آشنا می شوند.

مسئول جمعیت متخصصین محیط زیست آذربایجان غربی در مراسم آغاز به کار این همایش گفت: این همایش علمی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و با به کارگیری روش های نوین جهانی در تغذیه گیاهی، ارائه فرمول های تخصصی تغذیه درختان سیب بر اساس علم فیزیولوژی گیاهی، کنترل حشرات مکنده، کنترل استعدادهای درونی و محیطی گیاه، ارائه روش های جدید برای بالا بردن کیفیت و کمیت محصول سیب برپا شده است.

ایوب شیرزاد کاهش مصرف آلاینده های شیمیایی و رعایت استانداردهای زیست محیطی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد.

این همایش علمی به مدت یک روز در شهرستان سلماس ادامه دارد.