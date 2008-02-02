انتخابات رقابتی است/ برای هر کرسی نمایندگی تهران 33 نفر داوطلب داریم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو استاندار تهران پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به آنچه از آن به عنوان بداخلاقی ونامهربانی های انتخاباتی درباره بررسی صلاحیت ها توصیف کرد، اظهار داشت: عنوان "درصد" در تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها چه اصالتی می تواند داشته باشد. آیا اینکه گفته شود از 100 پرونده 95 درصد تایید شده اند، مثبت است؟ اصلا این "درصد" در نحوه بررسی صلاحیت ها به خودی خود چه معنا و مفهومی دارد.

دانشجو افزود: اگر از تعداد ثبت نام کنندگان 98 درصد تایید صلاحیت شوند، این تایید یک ارزش است، در کجا گفته شده این نحوه تایید شدن ارزش است اگر 95 درصد ثبت نام کنندگان مشکل داشته باشند مردم از دستگاه های اجرایی انتظار دارند همه آن 95 درصد ثبت نام کنندگان کنار گذاشته شوند اما اگر کسی روی تایید نشدن بحث دارد سراغ درصد ها نرود ملاک در این مورد اعمال قانون و عمل به آن است.

وی تصریح کرد: اگر عمل به قانون شده سر و صدا برای چیست؟ ارزش این است که به قانون عمل شده باشد. در تایید صلاحیت ها هم اگر به قانون عمل نشده باشد ضد ارزش است.

دانشجو با تاکید بر اینکه احزاب فعال در کشور چگونگی بررسی صلاحیت ها و عمل به قانون در این حوزه را برای مردم تبیین کنند، گفت: اگر صد در صد ثبت نام کنندگان افرادی باشند که برای این موضوع صلاحیت داشته باشند ، خوشحال می شویم که صلاحیت آنان احراز شود اما نه مردم ونه قانون چنین اجازه ای نمی دهند که اگر درصد بالای تایید شدگان خوب است، بنابراین پرونده های ناجور هم تایید صلاحیت شوند این نگرش یک نگرش منفی است.

وی با بیان اینکه از هزار و 734 نفر ثبت نام کنندگان داوطلب نمایندگی در تهران، 5/72 درصد تایید شده اند، گفت: این درصد یعنی 1228 نفر در تهران تایید صلاحیت شده اند و 27 درصد هم صلاحیتشان یا احراز نشده یا رد صلاحیت شده اند که البته برای شکایت و بررسی مجدد سه مرحله باقی مانده است.

وی همچنین افزود: در شهر تهران نیز 73 درصد از ثبت نام کنندگان یعنی تعداد هزار و یک نفر تایید صلاحیت شده اند. این در حالی است که درصد ثبت نام شدگان استان تهران نسبت به کل کشور بیشتر بوده و این تعداد در کشور 70 درصد است در حالی که در تهران این تعداد 72 تا 73 درصد است.

دانشجو در واکنش به اظهار نظرهایی مبنی بر عدم برگزاری یک انتخابات رقابتی در هشتمین دوره انتخابات مجلس یادآور شد: برای هر کرسی نمایندگی تهران 33 نفر داوطلب داریم آیا این رقابت نیست. صحبت ها باید کمی حساب شده باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه نمی خواهم وارد اظهار نظرهایی با عنوان "رد صلاحیت های فله ای" شوم، تصریح کرد: زمانی که افراد می دانند پرونده قضایی دارند و رد صلاحیت می شوند، اما همچنان برای ثبت نام اقدام می کنند مشخص است که این افراد رد می شوند. اما رقابت وجود دارد، همانطور که گفتم برای هر کرسی نمایندگی در تهران 33 نفر با هم رقابت می کنند.

دانشجو تاکید کرد: برای مشارکت مردم در انتخابات تمهیداتی داریم و در صدد حاکمیت اخلاق و رعایت آن در مسیر برگزاری انتخابات هستیم.

وی در ادامه به عملکرد شورای شهر دوم و تشابه آن در عملکرد مجلس هفتم اشاره و یادآور شد: شورای شهر اول به لحاظ عملکردی که داشت مردم از انتخابات شورای دوم استقبال نکردند اما عملکرد شورای دوم باعث شد انتخابات شورای سوم مورد استقبال قرار گیرد. همچنین عملکرد مجلس ششم هم باعث شد مردم در انتخابات مجلس هفتم استقبال نکنند. برخی نمایندگان در مجلس هشتم مسیر شورای اول را رفتند و کارهایی مثل تحصن و جارو جنجال هایی که به درد مردم نمی خورد راه انداختند اما عملکرد مثبت این مجلس مطمئنا شان مجلس را برگردانده و مطمئن هستیم انتخابات مجلس با استقبال و مشارکت بی نظیر مردم همراه خواهد بود.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد: حاکمیت اخلاق در تمام مسیر انتخابات رعایت شود و این انتخابات باعث سربلندی و افتخار ملت ایران در کل دنیا شود.

دانشجو در بخش دیگری از سخنان خود تبریک ایام دهه فجر با بیان اینکه باید به دنبال چرایی انقلاب باشیم اظهار داشت: باید ببینیم ماهیت انقلاب چه بوده است آیا انقلاب این بود که یک عده بروند و یک عده بیایند. ماهیت انقلاب را باید برای نسل جدید عنوان کنیم.

وی افزود: انقلاب در مسیر نهضت انقلاب و برگرفته از جهانبینی عاشورا صورت گرفت.

استاندار تهران ادامه داد: اول انقلاب عده ای آمدند و طی مصاحبه هایی به مردم گفتند "انقلاب کردید حال به خانه هایتان بروید و انقلاب را به دست ما بسپارید" در حالیکه انقلاب بر مبنای انتظار یک امر مستمر است و تمام شدنی نیست. به هیچ عنوان نباید از آن غفلت شود.

دانشجو در بخش پایانی سخنان خود به پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر اشاره و خاطر نشان کرد: در ایام دهه فجر، 751 پروژه با مجموع 355 میلیارد تومان اعتبار در شهرستانهای استان تهران افتتاح خواهد شد.