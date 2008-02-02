700 نفر از "کنیزک من" دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایش که از 10 بهمن اجرای خود را در تالار اندیشه حوزه هنری آغاز کرده تا 15 اسفند روی صحنه خواهد بود.

"کنیزک من" نمایشی عرفانی درباره زندگی مولانا شاعر و عارف بزرگ ایرانی است و بر اساس داستان "پادشاه و کنیزک" مثنوی معنوی نوشته شده است. سیروس اسنقی، پگاه خسروی، مدیا ذاکری، محمد مجدزاده، صنم نکواقبا، حسن بزرا، امیرعباس محمدی و علیرضا زارعی در این نمایش بازی می کنند.

این نمایش که در ایام برگزاری بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر نیز روی صحنه است، ساعت 20 هر شب حتی شنبه‌ها اجرا می‌شود.