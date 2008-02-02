به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام امیرسرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بمناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر و بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمده است: کارکنان متعهد وایثارگر ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار ملت موحد ومجاهد، در پرتو بهره مندی از رهنمودهای زعیم عالیقدر مکتب تشیع حضرت امام راحل (ره) و سیره نبوی وعلوی دهانه سلاح های خویش را با گل محبت ملت زینت بخشیدند و با همراهی ملت مهر بطلانی بر اندیشه سست و فکر خام دشمنان ملت، زدند و بزرگترین حماسه تاریخ ایران اسلامی را با شکست استعمار و طاغوت در دهه مبارک فجر در جریده تاریخ به ثبت رسانده و خود در صدر ملل آزاد منش و استقلال طلب گیتی سر تعظیم بر َآستان ربوبی فرود آوردند.

اعتقاد راسخ داریم که ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیشینه ولایی و پشتوانه مردمی ، تنها ارتش مکتبی جهان و مقتدرترین ارتش تدافعی اسلامی است و با تکیه بر عنایات حضرت احدیت آماده جانبازی در راه حفظ آرمانهای امام عزیز و تداوم نهضت اسلام است و بار دیگر وفاداری خود را به ملت و رهبری اعلام می نماید.

اینجانب در سالی که بنام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده فرا رسیدن سالگشت پیروزی شکوهنمند انقلاب اسلامی را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) فرمانده معزز کل قوا و امت قهرمان ایران اسلامی بویژه رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان های والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و میثاق با خون شهدای گرانقدر انقلاب و هشت سال دفاع مقدس وفاق ، همدلی و اتحاد ملی و همسویی و انسجام اسلامی ملتهای مسلمان جهان را بیش از پیش از درگان ایزد منان خواستارم.

بنا بر این گزارش، در این مراسم امیر سرتیپ رضا خرم طوسی مشاورعالی فرمانده کل و جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با توجه به تقارن ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با ماه محرم گفت: انقلاب اسلامی ایران از قیام امام حسین (ع) الگو گرفته و با خلق حماسه ها، سلحشوری، مقاومت ، ایستادگی و مردانگی به پیش رفته است.

امیر سرتیپ خرم طوسی با اشاره به استقبال میلیونی مردم از امام راحل (ره) در دوازدهم بهمن ماه سال 57 خاطرنشان کرد: ملت ما این معنای حیات و زندگی را خوب درک کرده، پاسخ مثبت دادند و با حضور میلیونی و استقبال سی کیلومتری خود، درک پیام امام را که همانا پیام عاشورا و پیامبران الهی بود اعلام نمودند.

وی نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران را در پیروزی انقلاب و پس از آن بسیار تعیین کننده و با اهمیت دانست وگفت: بدنه ‌ارتش از همان ابتدای نهضت امام با مردم و انقلاب همراه بودند و پس از انقلاب نیز در دوران 8 سال دفاع مقدس با خلق حماسه ها و رشادتهای بسیار و تقدیم 48 هزار لاله سرخ گلگون کفن وفاداری خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ثابت کردند.

امیرسرتیپ خرم طوسی با تبریک فرا رسیدن بیست و نهمین بهار پیروزی ، بر پایبندی ارتشیان به آرمان های انقلاب، امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: باید تمامی توان خود را در جهت نهادینه سازی فرهنگ کار در جامعه به کار گرفته تا شاهد رشد و ارتقای هر چه بیشتر کشور اسلامی در همه عرصه ها باشیم .

امیر سرتیپ خرم طوسی گفت: امروز با آن روح بلند ملکوتی ، اسوه آزادگی و پیامدار عاشورا تجدید میثاق کرده و اعتراف می کنیم که اگر کمبود هایی وجود دارد از ماست و اهداف و آرمانهای ترسیم شده امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی ، کامل و همه جانبه بوده و هیچ کم و کاستی ندارد.