  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

با پیام فرمانده کل ارتش؛

مراسم صبحگاه مشترک و تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های امام و انقلاب برگزار شد

مراسم صبحگاهی عمومی مشترک و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) با پیام فرمانده کل ارتش و با حضور جمع زیادی از فرماندهان، روسا، مدیران و کارکنان در میدان صبحگاه ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام امیرسرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بمناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر و بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمده است: کارکنان متعهد وایثارگر ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار ملت موحد ومجاهد، در پرتو بهره مندی از رهنمودهای زعیم عالیقدر مکتب تشیع حضرت امام راحل (ره) و سیره نبوی وعلوی دهانه سلاح های خویش را با گل محبت ملت زینت بخشیدند و با همراهی  ملت مهر بطلانی بر اندیشه سست و فکر خام دشمنان ملت، زدند و بزرگترین حماسه تاریخ ایران اسلامی را با شکست استعمار و طاغوت در دهه مبارک فجر در جریده تاریخ به ثبت رسانده و خود در صدر ملل آزاد منش و استقلال طلب گیتی سر تعظیم بر َآستان ربوبی فرود آوردند.

اعتقاد راسخ  داریم که ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیشینه ولایی و پشتوانه مردمی ، تنها ارتش مکتبی جهان و مقتدرترین ارتش تدافعی اسلامی است و با تکیه بر عنایات حضرت احدیت آماده جانبازی در راه حفظ آرمانهای امام عزیز و تداوم نهضت اسلام است و بار دیگر وفاداری خود را به ملت و رهبری اعلام می نماید.

اینجانب در سالی که بنام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده فرا رسیدن سالگشت پیروزی شکوهنمند انقلاب اسلامی  را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) فرمانده معزز کل قوا و امت قهرمان ایران اسلامی بویژه رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان های والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و میثاق با خون شهدای گرانقدر انقلاب و هشت سال دفاع مقدس وفاق ، همدلی و اتحاد ملی و همسویی و انسجام اسلامی ملتهای مسلمان جهان را بیش از پیش از درگان ایزد منان خواستارم.

بنا بر این گزارش، در این مراسم امیر سرتیپ رضا خرم طوسی مشاورعالی فرمانده کل و جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با توجه به تقارن ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با ماه محرم گفت: انقلاب اسلامی ایران از قیام امام حسین (ع)  الگو گرفته و با خلق حماسه ها، سلحشوری، مقاومت ، ایستادگی و مردانگی به پیش رفته است.

امیر سرتیپ خرم طوسی با اشاره به استقبال میلیونی مردم از امام راحل (ره) در دوازدهم بهمن ماه سال 57 خاطرنشان کرد: ملت ما این معنای حیات و زندگی را خوب درک کرده، پاسخ مثبت دادند و با حضور میلیونی و استقبال سی کیلومتری خود، درک پیام امام را که همانا پیام عاشورا و پیامبران الهی بود اعلام نمودند.

وی نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران را در پیروزی انقلاب و پس از آن بسیار تعیین کننده و با اهمیت دانست وگفت: بدنه ‌ارتش از همان ابتدای نهضت امام با مردم و انقلاب  همراه بودند و پس از انقلاب نیز در دوران 8 سال دفاع مقدس با خلق حماسه ها و رشادتهای بسیار و تقدیم 48 هزار لاله سرخ گلگون  کفن وفاداری خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ثابت کردند.

امیرسرتیپ خرم طوسی با تبریک فرا رسیدن بیست و نهمین بهار پیروزی ، بر پایبندی ارتشیان به آرمان های انقلاب، امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: باید تمامی توان خود را در جهت نهادینه سازی فرهنگ کار در جامعه به کار گرفته تا شاهد رشد و ارتقای هر چه بیشتر کشور اسلامی در همه عرصه ها باشیم .

امیر سرتیپ خرم طوسی گفت: امروز با آن روح بلند ملکوتی ، اسوه آزادگی و پیامدار عاشورا تجدید میثاق کرده و اعتراف می کنیم که اگر کمبود هایی وجود دارد از ماست و اهداف و آرمانهای ترسیم شده امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی ، کامل و همه جانبه بوده و هیچ کم و کاستی ندارد.

کد مطلب 631513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها