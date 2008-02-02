به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه افتتاح اولین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان که امروز در فضای بیمارستان مهدیه تهران صورت گرفت، به خبرنگاران گفت: میزان مرگ و میر ناشی از زایمان مادران در بیمارستانهای تحت پوشش 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور به صفر سیده است.

وی با عنوان این مطلب که شاخص مذکور طی دو سال گذشته در روستاها 20 درصد و در کل کشور بیش از 15 درصد کاهش یافته است، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، میزان مرگ و میر مادران در هر 100 هزار زایمان 240 مورد بود که در حال حاضر با کاهش چشمگیری به حدود 20 مورد در 100 هزار زایمان رسیده است.

وزیر بهداشت همچنین با اعلام کاهش زایمان ‌های غیر بهداشتی در سالهای گذشته ، اظهار داشت: در حال حاضر 97 درصد زایمان ‌های کشور توسط افراد دوره دیده انجام می ‌شود.

لنکرانی با عنوان این مطلب که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها 50 درصد از زایمانها در کشورمان توسط افراد دوره دیده انجام می ‌شد، تصریح کرد: این میزان در حال حاضر به کمتر از 3 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه علت بالا بودن رقم سزارین در کشور، آسیب شناسی شده است، یکی از دلایل تمایل پزشکان به انجام این نوع زایمان را تعرفه‌ کم زایمان طبیعی نسبت به زایمان سزارین برشمرد و تصریح کرد: به همین دلیل مذاکرات جدی با شورای عالی بیمه به منظور افزایش تعرفه‌ های زایمان طبیعی در حال انجام است.

وزیر بهداشت، ترس از درد زایمان طبیعی را از دیگر دلایل افزایش زایمان سزارین برشمرد و خبر داد: در حال حاضر در چند بیمارستان کشور به صورت پایلوت امکان حضور پدر در حین زایمان فراهم شده تا به این طریق میزان آرامش مادر در هنگام زایمان بیشتر شود.

وی گفت: در حال حاضر یک سوم از بیماران در بیمارستانهای شهر تهران از سایر استانها و شهرستانهای کشور هستند.

وزیر بهداشت در مورد اخبار اخیر در خصوص ممنوعیت توزیع قلیان در قهوه خانه‌ ها که در رسانه ‌ها به نقل از رئیس جمهور عنوان شده بود، گفت: اینکه مصرف قلیان باید محدود شود امری روشن ، واضح و حتمی است.

لنکرانی با بیان اینکه در این میان تنها برخی مشاغل وابسته به قلیان متضرر شده ‌اند، گفت: دستور رئیس جمهور نیز در مورد این مشاغل بود.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر دادن فرصتی به این مشاغل جهت جایگزینی و ارائه خدماتی که بر سلامت مردم مضر نباشد، تاکید کرد: دستور رئیس جمهور در این زمینه اجرا می ‌شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته این موضوع در مورد قهوه خانه ‌هایی که مجوز توزیع قلیان داشته است صدق می ‌کند و در هر صورت برای سایر اماکن عمومی نیز توزیع قلیان ممنوع است.

وی با بیان اینکه مصرف یک ساعت قلیان، معادل 40 نخ سیگار به بدن انسان آسیب وارد می ‌کند، یادآور شد: باید در خصوص کاهش مصرف قلیان فرهنگ سازی شود و در این زمینه نیز مسئولان وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تا حد امکان برخوردی انجام نداده و رویه فرهنگی را در پیش دارند.

لنکرانی در ادامه از برنامه ‌های وزارت بهداشت، در زمینه ارتقاء سلامت نوزادان خبر داد و گفت: تا پایان خرداد 87 ، 700 تخت NICU به بیمارستانها اضافه می ‌شود.

وزیر بهداشت؛ علت مرگ و میر اغلب نوزادان در کشورمان را نارس بودن عنوان کرد.