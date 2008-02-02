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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۲

قهرمانی فعلا باید در لیگ دسته اول قضاوت کند

قهرمانی فعلا باید در لیگ دسته اول قضاوت کند

محسن قهرمانی که در فصل جاری حضوری کمرنگ در مسابقات لیگ برتر دارد، برای بازگشت به جمع داوران حاضر در این رده باید فعلا در لیگ دسته اول قضاوت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قهرمانی به علت آسیب دیدگی در آزمون نخست داوران لیگ برتر که روز هفدهم مردادماه برگزار شد، نتوانست حدنصاب لازم را کسب کند اما در مرحله دوم آزمون در شهریورماه نمره قبولی را کسب کرد.

قهرمانی که جز داوران بین المللی فوتبال کشورمان است چندی پیش برای قضاوت مسابقات آسیایی در رده های پایه ای انتخاب شد اما مجددا به دلیل آسیب دیدگی از صحنه داوری دور شد.

این داور جوان فوتبال کشورمان که فصل گذشته یکی از پرکارترین داوران فوتبال  بود از هفته گذشته با قضاوت بازی داماش ایرانیان - مقاومت بسیج فارس به صحنه داوری بازگشت .

بنابه تاکید کمیته داوران قهرمانی تا زمان بازگشت به شرایط ایده ال باید در لیگ دسته اول قضاوت کند و با اثبات سلامت خود مجددا در لیگ برتر داوری خواهد کرد.

کد مطلب 631526

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