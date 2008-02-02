به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباسی سلیمی ظهر امروز در همایش قرآنی در محل دالقران کریم شهر زنجان افزود: آنچه که استکبار در راستای تحقق آن رواج بی دینی در بین مردم شیوه جدید استکبار است.

وی با تاکید بر این که همواره عده ای محدود در داخل کشور در تلاش برای پیاده نمودن خواسته های غرب بودند، تلاش برای چهر های مرعوب استکبار را برای زیر سئوال بردن انتخابات مجلس هشتم و طرح نظارت خارجی بر انتخابات آینده را خیانت به انقلاب و کشور دانست و ادامه داد: ملت ایران، هیچ گاه مرعوب و تسلیم خواسته ای عده ای اجیر شده استکبار نمی شوند.

سلیمی با تاکید بر اینکه انتخابات ایران سالم ترین و باشکوه ترین انتخابات در جهان محسوب می شود، خواستار حضور پرشور وآگاهانه مردم در انتخابات 24 اسفندماه مجلس هشتم شد.

این استاد بین المللی قرآن با اشاره به وضعیت ایران اسلامی در قبل از انقلاب، افزود : قبل از انقلاب بی بند و باری در کشور موج می زد و دست نشاندگان استکبار در این کشور همه شرافت ملت را به سخره گرفته بودند.

سلیمی با تاکید بر اینکه امام (ره) انقلاب اسلامی و هویت و کرامت را به ملت ایران هدیه داد، خاطر نشان کرد: دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروهگ ضد انقلاب را راه اندازی کرد که این گروهگ ها در ایجاد جنایات و ترور شخصیت های بر جسته کشور هیج دریغی نکردند.

وی با اشاره به توطئه های دشمن در طی 29 سال اخیر ادامه داد: ملت ایران در طول29 سال گذشته نیز در تحریم بوده و دشمن نباید با تحریم ملت ایران را بترساند.

سلیمی افزود: اکنون رواج بی دینی و ایجاد تردید در ارکان اعتقادی مردم از شیوه های جدید استکبار است و اگر در دوران جاهلیت دختران را زنده به گور می کردند امروز شخصیت دختر را می کشند که اگر خودش را بکشند قطعا خسارات کمتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه جوانان باید بدانند که انقلاب اسلامی ارزان به دست آنها نرسیده است، یادآور شد: در حال حاضر برای حفظ کرامت اسلامی باید ایمان و توکل محض به خدا داشته و وحدت و یکپارچکی را حفظ کرده و شکر و سپاسگذاری را فراموش نکند.

استاد بین المللی قرآن گفت: دولت و مجلس در جهت پیاده کردن مسائل کاربردی و مفاهیم ارزش قرآنی در زندگی مردم باید برنامه ریزی کنند. عباس سلیمی گفت : برای ترویج فرهنگ غنی قرآنی اراده عمومی برای خواست حاکمیت ضروری است.

وی افزود: مسئولان برای پیاده کردن فرهنگ قرآنی باید از سازمان آموزش و پرورش و مقطع ابتدایی آغاز کنند، زیرا در حال حاضر برخی از متون فعلی به درد دنیا و آخرت نمی خورد و در این خصوص متون باید مورد بازنگری قرار گیرند.

سلیمی ادامه داد: باید بتوانیم ارزشهای قرآنی را از دوران پاکی و طفولیت به کودکان بیاموزیم و سپس در دانشگاهها انتظار داشته باشیم که دانشجویان موجود ارزشی قرآنی باشند که در این زمینه صدا و سیما می تواند به عنوان یک دانشگاه بصورت جدی وارد صحنه شود.

وی خاطر نشان کرد: بازنگری جدی در برخی از برنامه های فعلی صدا و سیما از ضروریات نیاز قرآنی کشور است و این سازمان باید بکارگیری مفاهیم قرآنی و افزایش برنامه های معارفی را در برنامه های خود قرار دهد.