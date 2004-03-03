تمام مقاطع فولادي عرضه شده در بورس فلزات معامله شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در معاملات امروز چهارشنبه در بورس فلزات تهران 28 هزار و 380 تن عرضه مقاطع فولادي در برابر43 هزار و 280 تن تقاضا قرارگرفت كه تمام فولاد عرضه شده به فروش رسيد.

بر اساس اين گزارش: در پايان معاملات بورس فلزات از 28 هزار و 880 تن فلزفولاد و مس عرضه شده تمام آن به ارزش 123 ميلياردو 39 ميليون و 600 هزار ريال دادو ستد شد.

همچنين 500 تن مس عرضه شده به ارزش 13 ميلياردو 500 ميليون ريال معامله شد.

در بورس فلزات امروز فلزآلومينيوم عرضه نشد و معامله اي صورت نگرفت.