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۱۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۰۷

امروز:

تمام مقاطع فولادي عرضه شده در بورس فلزات معامله شد

تمام 28 هزارو 380 تن فولاد عرضه شده در بورس فلزات به ارزش يكصد و 9 ميليارد و 539 ميليون و 600 هزار ريال امروز معامله شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در معاملات امروز چهارشنبه در بورس فلزات تهران 28 هزار و 380 تن عرضه مقاطع فولادي در برابر43 هزار و 280 تن تقاضا قرارگرفت كه تمام فولاد عرضه شده به فروش رسيد.
بر اساس اين گزارش: در پايان معاملات بورس فلزات از 28 هزار و 880 تن فلزفولاد و مس عرضه شده تمام آن به ارزش 123 ميلياردو 39 ميليون و 600 هزار ريال دادو ستد شد.
همچنين 500 تن مس عرضه شده به ارزش 13 ميلياردو 500 ميليون ريال معامله شد.
در بورس فلزات امروز فلزآلومينيوم عرضه نشد و معامله اي صورت نگرفت.   

کد مطلب 63157

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