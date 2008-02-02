انقلاب اسلامی پرتوی از عاشورا و عظمت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد آیت الله ناصری ظهر امروز در شورای اداری استان اظهار داشت: انقلاب و شعارهای انقلاب فقط خاص سالهای به پیروزی رسیدن آن نبود، بلکه باید تا رسیدن به هدف نهایی که همان عدل جهانی است به آن پایبند بود.

استاندار چهار محال وبختیاری نیز در این نشست ایام ا... دهه فجررا فرصتی برای تحقق شعار اتحادملی وانسجام اسلامی برشمرد و گفت: افزایش آگاهی عموم به ویژه نسل جوان نسبت به ماهیت و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی، تقویت امید نسبت به آینده انقلاب، افزایش گرایش و باور عمومی نسبت به ارزشهای انقلاب و تبیین کارآمدی نظام اسلامی بر اساس ارزش های معنوی و احکام الهی از جمله اهدافی است که دستگاهها باید در برگزاری مراسم های دهه مبارک فجر سر لوحه خود قراردهند.

