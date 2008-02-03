پنهان شدن 700 تاکسی ون در پایتخت

حسین تیموری کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: هم اکنون 4300 تاکسی ون در شهر تهران شمارگذاری شده اند که از این تعداد 700 دستگاه پس از گذشت ماه ها از زمان تحویل ، هیچگونه مراجعه ای را به تاکسیرانی نداشته اند و از وضعیت آنها بی اطلاع هستیم.

وی با اشاره به بکارگیری تاکسی های ون در خطوط تاکسیرانی افزود: تمامی ون هایی که زیر نظر تاکسیرانی قرار گرفته اند ، ساماندهی شده و خط فعالیت آنها مشخص شده است و آنها تنها در این خطوط مجاز به جابجایی مسافر هستند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، نابسامانی موجود را نتیجه چندگانگی مدیریت و برخی تصمیمات اشتباه در تبصره 13 دانست و تصریح کرد: تمامی ون ها توسط ستاد تبصره 13 ثبت نام شده اند و در این زمینه هماهنگی لازم با تاکسیرانی صورت نگرفته است.

تیموری استفاده صاحبان ون از تسهیلات 10 میلیون تومانی را یادآور شد و افزود: این دسته از دارندگان تاکسی های ون به جای جابجایی مسافر از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده های شخصی و خارج از سیستم می کنند که در صورت شناسایی به شدت با آنها برخورد می شود.

وی با اشاره به گشت زنی خودروهای بازرسی تاکسیرانی در شهر تهران تأکید کرد: استفاده غیر مجاز از تاکسی ها و رعایت نکردن ضوابط موجود به خصوص در مورد ون ها ، ابطال کارت سوخت ، باطل شدن کارنامه و خلع ید آنها را از تاکسیرانی ، به دنبال خواهد داشت.