تئاتر مولوي به سوگ زائران كربلا مي نشيند

13036به گزارش خبرگزاري "مهر " به نقل از روابط عمومي تئاتر مولوي ، اين دو نمايش از روز جمعه 15 اسفند آجراي خود رادر دو تالار تئاتر مولوي آغاز مي كنند.

نمايش " مجلس غريب تنهايي " به نويسندگي و كارگرداني " رحمت اميني " به موضوع شب عاشورا زماني كه امام حسين (ع) اطرافيان خود را فرا مي خواند مي پردازد . شبي كه ا را نسبت به آينده اشان در اين جنگ آگاه مي سازد و به ياران خود آزادي انتخاب رفتن و ماندن را دهد.

اين نمايش بابازي "علي سرابي " و مشاور كارگرداني " حسن وارسته " در تالار كوچك تئاتر مولوي اجرا مي شود.ساعت اجراي نمايش " مجلس غريب تنهايي" ساعت 15/17 دقيقه است.

نمايش "در امتداد باد" به نويسندگي و كارگرداني "حميد ابراهيمي" نيز همه روزه ساعت 35/18 در تالار اصلي اين مجموعه اجرا مي شود . "در امتداد باد " داستان مردي به نام زيبر را به تصوير مي كشد كه پس از بازگشت به خانه بازو ديدار همسرش قصد دارد براي انجام مأموريت جديد به شام برود كه با مخالفت همسرش مواجه مي شودو...

" فرانك ترابي " ،" علي رضا استيري " بازيگران اين نمايش هستند .

گفنتني است ،هردو نمايش همه روزه حتي شنبه ها در دوتالار تئاتر مولوي اجرا مي شوند.