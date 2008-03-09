فتح "وایومینگ" توسط اوباما/اسرائیل شهرکهای جدید می سازد

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های غربی امروز یکشنبه در پرداختن به تحولات مهم جهان غرب و صحنه بین المللی، انتخابات مقدماتی آمریکا و اوضاع خاورمیانه به ویژه تصمیم صهیونیستها برای ساخت شهرکهای جدید را مورد توجه قرار دادند.