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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

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فتح "وایومینگ" توسط اوباما/اسرائیل شهرکهای جدید می سازد

فتح "وایومینگ" توسط اوباما/اسرائیل شهرکهای جدید می سازد

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های غربی امروز یکشنبه در پرداختن به تحولات مهم جهان غرب و صحنه بین المللی، انتخابات مقدماتی آمریکا و اوضاع خاورمیانه به ویژه تصمیم صهیونیستها برای ساخت شهرکهای جدید را مورد توجه قرار دادند.

 واشنگتن تایمز- چاپ واشنگتن :

- اوباما پیروزانتخابات درون حزبی در ایالت وایومینگ.

- اسرائیل از ادامه مذاکرات صلح با فلسطینی ها خبر داد.

- درگیری های غزه، رویارویی اسرائیل و ایران.

 واشنگتن پست-چاپ واشنگتن :

- دموکراتهای با نفوذ بین دوراهی/ کلینتون-اوباما در انتظارنتایج بعدی انتخابات.

- اوباما، وایومینگ را در دست گرفت .

- بوش لایحه غرق مصنوعی را وتو کرد.

 یواس ای تودی-چاپ آمریکا :

- مردم آمریکا وتوی لایحه غرق مصنوعی را توسط بوش ناعادلانه عنوان کردند.

- چاوز با فیدل ورائول کاسترو در کوبا دیدارمی کند.

- اوباما وایومینگ را فتح کرد.

 نیویورک تایمز-چاپ نیویورک :

- لایحه غرق مصنوعی، میراث ماندگاربوش برای اثبات سیاستهای وی شد .

- اوباما ستاره ریزنقش، اما قدرتمند سنا.

- سنای آمریکا خواستار رسیدگی به حساب پول نفت عراق شد .

 ایندیپندنت -چاپ لندن :

- انگلیس درحال انتقال بمب کثیف (پلوتونیوم ) به فرانسه .

- اوباما با پیروزی در وایومینگ به پیروزی سرعت بخشید.

- اسرائیل خواستار تشدید تدابیرامنیتی درکرانه باختری شد.

گاردین -چاپ لندن :

- اسرائیلی ها برای انتقام قسم خوردند .

- صربستان در بحران پس از کناره گیری نخست وزیر .

- اوباما پیروز انتخابات در وایومینگ .

 تلگراف-چاپ لندن:

- اوباما پس ازپیروزی در وایومینگ، رهبری را گسترش خواهد داد.

- استقلال کوزوو صربستان را فلج کرده است .

- مقامهای اسرائیلی، ایران را حامی اصلی حماس درجنگ با اسرائیل می دانند.

- پوتین روابط غرب- روسیه را بعد از انتخاب مدودوف ادامه سیاستهای گذشته اعلام کرد.

آبزرور-چاپ لندن :

 - اوباما با پیروزی در وایومینگ به ریل پیروزی بازگشت .

- اسرائیلی ها در انتقام کشته شدگان خود شهرکهای جدید خواهند ساخت .

- عربستان درتلاش برای گسترش اسلام رادیکال . 

کد مطلب 631620

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