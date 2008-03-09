فتح "وایومینگ" توسط اوباما/اسرائیل شهرکهای جدید می سازد

واشنگتن تایمز- چاپ واشنگتن :
- اوباما پیروزانتخابات درون حزبی در ایالت وایومینگ.
- اسرائیل از ادامه مذاکرات صلح با فلسطینی ها خبر داد.
- درگیری های غزه، رویارویی اسرائیل و ایران.
واشنگتن پست-چاپ واشنگتن :
- دموکراتهای با نفوذ بین دوراهی/ کلینتون-اوباما در انتظارنتایج بعدی انتخابات.
- اوباما، وایومینگ را در دست گرفت .
- بوش لایحه غرق مصنوعی را وتو کرد.
یواس ای تودی-چاپ آمریکا :
- مردم آمریکا وتوی لایحه غرق مصنوعی را توسط بوش ناعادلانه عنوان کردند.
- چاوز با فیدل ورائول کاسترو در کوبا دیدارمی کند.
- اوباما وایومینگ را فتح کرد.
نیویورک تایمز-چاپ نیویورک :
- لایحه غرق مصنوعی، میراث ماندگاربوش برای اثبات سیاستهای وی شد .
- اوباما ستاره ریزنقش، اما قدرتمند سنا.
- سنای آمریکا خواستار رسیدگی به حساب پول نفت عراق شد .
ایندیپندنت -چاپ لندن :
- انگلیس درحال انتقال بمب کثیف (پلوتونیوم ) به فرانسه .
- اوباما با پیروزی در وایومینگ به پیروزی سرعت بخشید.
- اسرائیل خواستار تشدید تدابیرامنیتی درکرانه باختری شد.
گاردین -چاپ لندن :
- اسرائیلی ها برای انتقام قسم خوردند .
- صربستان در بحران پس از کناره گیری نخست وزیر .
- اوباما پیروز انتخابات در وایومینگ .
تلگراف-چاپ لندن:
- اوباما پس ازپیروزی در وایومینگ، رهبری را گسترش خواهد داد.
- استقلال کوزوو صربستان را فلج کرده است .
- مقامهای اسرائیلی، ایران را حامی اصلی حماس درجنگ با اسرائیل می دانند.
- پوتین روابط غرب- روسیه را بعد از انتخاب مدودوف ادامه سیاستهای گذشته اعلام کرد.
آبزرور-چاپ لندن :
- اوباما با پیروزی در وایومینگ به ریل پیروزی بازگشت .
- اسرائیلی ها در انتقام کشته شدگان خود شهرکهای جدید خواهند ساخت .
- عربستان درتلاش برای گسترش اسلام رادیکال .
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