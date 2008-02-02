سخنرانی منتقدان چهار کشور در سمینار نقد تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد سمینار نقد تئاتر از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 15 بهمن با حضور و سخنرانی محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، مجید سرسنگی دبیر جشنواره، یان هربرت رئیس کانون منتقدان تئاتر جهان و نصرالله قادری رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران آغاز می‌شود.

در نخستین جلسه این سمینار از ساعت 10 اسماعیل بنی‌اردلان با موضوع نقد در سنت ایرانی، یان هربرت درباره انتقاد در عمل و فرشید ابراهیمیان با موضوع سیر تحول نقد از دکارت تا دریدا سخنرانی می‌کنند و بهزاد قادری هم مقاله "دیدنی همچون ندیدن" را ارائه می‌کند.

در ادامه سمینار از ساعت 14 دکتر یون چول کیم درباره خصوصیات و شرایط امروز منتقد تئاتر‌ سخنرانی و قطب‌الدین صادقی نقد هنری تئاتر و تفاوت آن با نقد ژورنالیستی و نقد آکادمیک را بررسی می‌کند. موضوع سخنرانی رحمت امینی هم ویژگی‌های منتقد تئاتر برای نگارش نقدی که بر گروه اجرایی تاثیر می‌گذارد است.

در سومین و آخرین جلسه سمینار هم از ساعت 16 دکتر دورگاداس مرخوپادهای با مقاله "نقد تئاتر و تماشاگر تئاتر در هند" و لاله تقیان با مقاله "نقد در تئاتر ایران" حضور خواهند داشت. سمینار تئاتر معاصر و نقد معاصر از ساعت 9 روز دوشنبه 15 بهمن‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.