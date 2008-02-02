جدیدترین شیوه های آندوسکوپی به پزشکان و جراحان گیلانی آموزش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عصر روز شنبه در نشستی با عنوان "آموزش آندوسکوپی در ایران وتکنولوژی های جدید" در رشت، جمعی از پزشکان و جراحان گیلانی آخرین شیوه های آندوسکوپی را از پرفسور "دیتهلم والوینر" یاد گرفتند.

در روشهای جدید با برشهای کمتر حداقل آسیب به بیماران وارد می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در حاشیه این نشست ارتباط پزشکان این دانشگاه را با دانشگاههای بین المللی از جمله دانشگاه توبینکن آلمان را مفید دانست و عنوان کرد: با تعامل دو دانشگاه در تلاش هستیم مرکزی برای آموزش جدیدترین شیوه های آندوسکوپی در گیلان دایر شود.

دکتر حسن بهبودی افزود: دانشگاه توبینکن آلمان یکی از مراکز آندوسکوپی به ویژه در گروه زنان و جراحی عمومی است که می تواند در افزایش آگاهی های تخصصی جراحان و متخصصین علوم پزشکی گیلان موثر باشد.