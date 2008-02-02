وزرای نفت هند و پاکستان به ایران می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری امروز در یک نشست مطبوعاتی درباره آخرین وضعیت قرارداد ساخت خط لوله صلح گفت : ایران به وزرای نفت و انرژی هند و پاکستان پیشنهاد داده است برای تفاهم بر سر ساخت خط لوله صلح 25 تا 27 بهمن ماه جاری به تهران بیایند که این پیشنهاد مورد استقبال این دو کشور قرار گرفت.

وی بر توافق سه جانبه برای ساخت خط لوله صلح تاکید کرد و افزود: در صورت عدم توافق سه جانبه، این قرارداد دوجانبه ( ایران و پاکستان) خواهد بود.

نصرالله سیفی مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران پیش از این در گفتگو با مهر خاطرنشان کرده است: در صورت اتمام مذاکرات دو طرف هند و پاکستان بر روی ترانزیت، تنها امضای قرارداد باقی می ماند.

بنابر اعلام " زی نیوز " هند، اخیرا هند و پاکستان بر روی تعرفه حق ترانزیت خط لوله صلح به توافق رسیده اند.

در همین حال، یک مقام ارشد در وزارت نفت و منابع طبیعی این کشور نیز اعلام کرده است: قرارداد خط لوله صلح در هفته دوم یا سوم ماه فوریه سالجاری امضا می شود.

به گزارش مهر، مذاکرات برای احداث خط لوله صلح از سال 1994 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است و براساس توافقات انجام شده میان ایران ، پاکستان و هند مقرر شده از سال 2011 گاز ایران از پارس جنوبی وارد خط لوله شود.