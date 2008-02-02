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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۰۷

معاون فرهنگی سازمان:

شبکه ای شدن کتابخانه‌ها و تولید بازی‌های فکری از اولویت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری است

تجهیز و شبکه ای شدن کتابخانه‌ها، انتشار مستمر مجله فرهنگی هنری،‌ شکل‌گیری کمیته مناسبت‌ها و اتخاذ سیاست‌ها و رویکردها، طراحی و تولید بازی‌های فکری رایانه‌ای و ارتقای فعالیت‌های خانه فلسفه از جمله برنامه های آتی معاونت‌ فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان، محمد احسانی با بیان اینکه نگاه این سازمان به نهادها نگاه حمایت مالی نیست،‌ گفت: فعالیت‌هایی که منطبق بر سیاست‌ها و رویکردهای این مجموعه باشد از ابعاد مختلف سخت‌افزاری،‌ نرم‌افزاری و مباشرتی حمایت می‌شوند.

وی ادامه داد: کتابخانه‌ها در این طرح از بعد تبادل اطلاعات، به یکدیگر شبکه‌ای می‌شوند و هر فردی که در کتابخانه‌ای به کتاب خاصی نیاز داشته باشد می‌تواند از طریق این سیستم به تمامی کتابخانه ها اتصال و نیاز خود را مرتفع کند.

محمد احسانی یاد آور شد: علاوه بر کتاب در این طرح مبادله محصولات فرهنگی و عرضه کالاهای فرهنگی هنری صورت می‌گیرد و کتابخانه به یک مجتمع فرهنگی مبدل می‌شوند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از انتشار یک نشریه منظم و مستمر فرهنگی هنری خبر داد و اظهار داشت: در این مجله فعالیت‌های فرهنگی هنری منتشر و به اطلاع شهروندان می‌رسد.

وی ساماندهی، طراحی و تولید بازی‌های فکری رایانه‌ای را از اصلی‌ترین رویکردهای این معاونت برشمرد و گفت: طی فراخوانی در آینده از طراحان دعوت می‌شود که ایده‌های خود را براساس طراحی بازی‌های فکری و رایانه‌ای ارائه کنند.

وی هدف از این سیاست را نیاز جامعه مدرن امروزی به چنین بازی‌هایی عنوان کرد و افزود: در پشت این تفکر ترویج فرهنگ شهرنشینی و آموزش‌های شهروندی به عنوان یک وظیفه دنبال می‌شود.

احسانی از تقویت و عمومی‌تر شدن خانه فلسفه سخن گفت و اضافه کرد: متاسفانه نگرشی که در جامعه نسبت به فلسفه وجود دارد این است که این علم به یک قشر خاص،‌ دانشجویان و انسان‌های خشک و جدی مرتبط است چرا که اینان می‌پندارند فلسفه موضوعی انتزاعی است.

معاون فرهنگی این سازمان، آشتی مخاطبان و شهروندان را با فلسفه کاری دشوار و طولانی مدت توصیف کرد و گفت: در این راه از نهادها، افراد و در نهایت آموزش و پرورش کمک می‌طلبیم.

وی در پایان، تقویت مجامع و کانون‌های قرآنی و مذهبی را دیگر سیاست سازمان فرهنگی هنری عنوان کرد.

کد مطلب 631674

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