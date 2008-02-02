به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان، محمد احسانی با بیان اینکه نگاه این سازمان به نهادها نگاه حمایت مالی نیست، گفت: فعالیتهایی که منطبق بر سیاستها و رویکردهای این مجموعه باشد از ابعاد مختلف سختافزاری، نرمافزاری و مباشرتی حمایت میشوند.
وی ادامه داد: کتابخانهها در این طرح از بعد تبادل اطلاعات، به یکدیگر شبکهای میشوند و هر فردی که در کتابخانهای به کتاب خاصی نیاز داشته باشد میتواند از طریق این سیستم به تمامی کتابخانه ها اتصال و نیاز خود را مرتفع کند.
محمد احسانی یاد آور شد: علاوه بر کتاب در این طرح مبادله محصولات فرهنگی و عرضه کالاهای فرهنگی هنری صورت میگیرد و کتابخانه به یک مجتمع فرهنگی مبدل میشوند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از انتشار یک نشریه منظم و مستمر فرهنگی هنری خبر داد و اظهار داشت: در این مجله فعالیتهای فرهنگی هنری منتشر و به اطلاع شهروندان میرسد.
وی ساماندهی، طراحی و تولید بازیهای فکری رایانهای را از اصلیترین رویکردهای این معاونت برشمرد و گفت: طی فراخوانی در آینده از طراحان دعوت میشود که ایدههای خود را براساس طراحی بازیهای فکری و رایانهای ارائه کنند.
وی هدف از این سیاست را نیاز جامعه مدرن امروزی به چنین بازیهایی عنوان کرد و افزود: در پشت این تفکر ترویج فرهنگ شهرنشینی و آموزشهای شهروندی به عنوان یک وظیفه دنبال میشود.
احسانی از تقویت و عمومیتر شدن خانه فلسفه سخن گفت و اضافه کرد: متاسفانه نگرشی که در جامعه نسبت به فلسفه وجود دارد این است که این علم به یک قشر خاص، دانشجویان و انسانهای خشک و جدی مرتبط است چرا که اینان میپندارند فلسفه موضوعی انتزاعی است.
معاون فرهنگی این سازمان، آشتی مخاطبان و شهروندان را با فلسفه کاری دشوار و طولانی مدت توصیف کرد و گفت: در این راه از نهادها، افراد و در نهایت آموزش و پرورش کمک میطلبیم.
وی در پایان، تقویت مجامع و کانونهای قرآنی و مذهبی را دیگر سیاست سازمان فرهنگی هنری عنوان کرد.
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