حمایت وزارت بهداشت از محققان جوان برتر علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی می توانند مشخصات خود را به همراه صفحه اول مقاله به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه خود حداکثر تا تاریخ 18 بهمن ماه جاری ارسال کنند.

این اعضای هیئت علمی باید دارای سابقه کمتر از 4 سال عضویت به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه خود را داشته باشند.

همچنین این افراد باید دارای یک مقاله اصلی (original article) منتشر شده به عنوان نویسنده اول یا نویسنده رابط (corresponding outhor) در مجلات نمایه شده در سایت های ISI و ISC و Medline و PubMed در سال 2007 میلادی باشند. در مورد مقالاتی که دو نفر واجد شرایط هستند، صرفا معرفی یک نفر مورد قبول قرار می گیرد.