به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا جعفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در استان قم اشاره کرد و گفت: 417 هزار نفر در استان قم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که بیمه‌شدگان در یک سال گذشته و 6 ماه اول سال جاری بیش از چهار میلیون بار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز طرف قرار داد در قم مراجعه کرده‌اند.



وی به هزینه‌های صرف شده درمانی تأمین اجتماعی استان قم در 6 ماهه نخست امسال اشاره کرد و اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری هشت میلیارد و 765 میلیون تومان بابت هزینه درمان بیمه‌شدگان تحت پوشش بیمه پرداخت شده ‌است که این رقم در حدود 70 درصد بودجه اداره کل است.



مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قم افزود: هم اکنون بیش از 700 مرکز شامل داروخانه، دی‌کلینیک، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و... با سازمان تأمین اجتماعی استان قم قرارداد بسته‌اند و به بیمه‌شدگان خدمت رسانی می‌کنند.



وی در ادامه از اجرای طرح تأیید نسخ دارو در داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح نسخه‌های دارویی در مراکز داروخانه‌ها توسط پایگاه اطلاع رسانی تائید می‌شود و از مشکلات رفت و آمد مشتریان جلوگیری می‌کند.



محمد رضا جعفری افزود: نسخ تائیدی از این طریق تا سقف 150 هزار تومان است که داروخانه‌ها می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.darman.sso.com به این امر اقدام کنند.



وی افزود: هم اکنون 24 داروخانه در سطح استان با اولویت مرکزی و شبانه روز بودن از این سیستم استفاده می‌کنند.

