250 اثر به دبیرخانه شعر فجر فارس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا خالصی عصر امروز در نشستی خبری افزود: تاکنون شاعران پیشکسوت و مطرح زیادی از جشنواره استقبال کرده که این امر در نوع خود طی مدت گذشته کم نظیر بوده است.

وی با بیان اینکه آثار ارسالی به این جشنواره در شش زمینه پیش بینی شده، بیان داشت: شاعران و نویسندگان متون ادبی می توانند آثار خود را در زمینه های شعر امام و انقلاب، پایداری و انتفاضه، شعرآیینی، اجتماعی، کودک و نوجوان و شعرآزاد به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیرعلمی جشنواه شعر فجر فارس در بخش دیگری از سخنان خود جشنواره شعر فجر را کانون وفاق و همدلی شاعران فارس خواند و افزود: امیدواریم با برگزاری این جشنواره در تحکیم و تثبیت همدلی بین شاعران موثر باشیم.

خالصی یادآورشد: این جشنواره از 23 بهمن برگزار می شود و هدف آن نیز توسعه فعالیت های فرهنگی و ادبی است.

وی اضافه کرد: جشنواره شعر فجر سعی دارد از جناح بندی های سیاسی دور باشد ازاین رو شعار اصلی آن نیز تحکیم وفاق و همدلی بین شاعران است.

دبیر جشنواره شعر فجر فارس شعر را دارای جایگاه ملی و مذهبی دانست و خاطرنشان کرد: شعر در آموزه های دینی و در ارزشهای ملی و فرهنگی ما همواره جایگاه رفیعی داشته و امیدواریم درآینده نیز با برپایی اینگونه جشنواره ها به جایگاه بهتری دست یابد.