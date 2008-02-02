به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، کارگزار معرف پتروشیمی فن‌آوران گفت: "شفاف‌سازی‌های لازم برای عرضه سهام فن‌آوران صورت گرفته و بورس هم متقاعد شده است."

ابراهیم قربانی فرید در مورد شرایط کنونی فن‌آوران ابراز داشت: "این شرکت در ماهشهر مستقر بوده و برای تأمین خوراک خود، قراردادی 20 ساله با سازمان منطقه ویژه دارد. سازمان منطقه ویژه نیز قراردادی 25 ساله برای تأمین خوراک با شرکت گاز منعقد کرده است. بنابراین قیمت‌ گاز مصرفی این شرکت براساس تعرفه مشخصی محاسبه می‌شود."

وی گفت: "در روزهای سرد سال دولت گاز همه صنایع از جمله خودرویی‌ها، پتروشیمی‌ها و... را قطع می‌کند تا بتواند نیاز گاز خانگی را تأمین کند. درنتیجه قطع گاز کارخانه ها فقط به شرکت‌های پتروشیمی اختصاص ندارد."

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: "قطع چند روزه گاز مشکلی را برای فن آوران پیش نیاورده است. مسئولان وزارت نفت هم اعلام کرده‌اند که در صورت آزاد شدن قیمت خوراک، شرکت فن‌آوران از تخفیف 30 درصدی برخوردار خواهد شد. زیرا این شرکت خریدار عمده و دائمی محسوب شده و در تمام نقاط جهان به خریداران عمده تخفیف اختصاص می‌یابد."

قربانی فرید با اشاره به این‌که گاز مصرفی معادل 15 درصد بهای تمام شدة شرکت است، تأکید کرد: "این میزان، تأثیر چندانی بر روی سودآوری شرکت ندارد. به علاوه این شرکت در کنار بندر مستقر بوده و بدون تحمل هزینه‌ بالا می‌تواند به راحتی صادرات خود را از بندر انجام دهد. همچنین عمدة محصولات و صادرات این شرکت متانول بوده که به قیمت‌های بین‌المللی صادر می‌شود. این در حالی است که محصولات صادراتی از مالیات هم معاف هستند."

کارگزار عرضه کننده سهام پتروشیمی فن‌آوران تصریح کرد: "این شرکت از نظر گزارش‌های حسابرسی درست عمل کرده و نقطه ضعف یا بدهی خاصی ندارد."

وی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما این سهم به چه قیمتی فروخته خواهد شد، گفت: "حدود قیمت را نمی‌توان تعیین کرد، اما انتظار می‌رود که استقبال خوبی از این سهم به عمل بیاید. این در حالی است که تقاضاکننده قیمت را تعیین می‌کند. البته در این بین نظر سازمان خصوصی‌سازی نیز باید تأمین شود. درنهایت قیمت به گونه‌ای تعیین می‌شود که منصفانه و مناسب بوده و هر دو طرف از سود خوبی بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، اعتماد از بازار خارج می‌شود. "