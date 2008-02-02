امنیت برنامه هسته ای مصر باید تضمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "محمد البرادعی" در دیدار با "حسن یونس" وزیر برق و انرژی مصر گفت : برنامه هسته ای مصر باید به طور علمی انجام شود.

البرادعی که جمعه شب برای انجام یک دیدار یک هفته ای وارد قاهره شده است، خواستار تاسیس یک آژانس امنیت مستقل برای کنترل برنامه هسته ای مصر شد.

یونس نیز به نوبه خود تاکید کرد که برنامه هسته ای مصر شفاف بوده و گامی به سوی متنوع کردن منابع انرژی است.

مصر مطالعات خود را برای ساخت اولین راکتور هسته ای که در 160 کیلومتری بندر اسکندریه ساخته خواهد شد، آغاز کرده است.