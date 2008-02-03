راه اندازی اولین واحد مشاوره کارآفرینی کشور در ایام دهه فجر

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از راه اندازی اولین واحد مشاوره کارآفرینی تعاون در ایام دهه مبارک فجر در دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و گفت: این طرح مشترک در روزهای آینده توسط وزرای تعاون و علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح می شود.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: این طرح با هدف آشنا نمودن جامعه دانشگاهی کشور با مقوله تعاون و اقتصاد تعاون در 65 واحد دانشگاهی دولتی کشور ایجاد می شود که از این طریق بتوان زمینه های ایجاد تعاونی های دانش محور را فراهم نمود.

وی مشکلات پس از تحصیل فاغ التحصیلان دانشگاهی را از دلایل ایجاد این طرح ذکر کرد و بیان داشت: بیشتر دانش آموختگان بعد از اتمام تحصیلات به دلیل عدم توان مالی و نداشتن اعتماد به نفس لازم برای پیدا نمودن شغل دچار مشکل می شوند که این امر در سفرهای استانی رئیس جمهور مشهود بوده به نحوی که 60 درصد تقاضاها از رئیس جمهور در خصوص شغل، فراهم شدن زمینه های شغل دولتی بوده است.

حسینی نیا افزود: این طرح علاوه بر آشنا نمودن دانش آموختگان دانشگاهی با مقوله تعاون، از طریق واحدهای مشاوره کارآفرینی به سمت تعاونی های دانش محور حرکت می کند که به شناسائی علایق دانشجویان و فرهنگ تعاون خواهد انجامید.

معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون تشکیل تعاونی های تخصصی را از دیگر اهداف طرح یاد شده اعلام نمود و بیان داشت: در این طرح به ساماندهی گروههای همسان دانشگاهی و کاربردی شدن تحصیلات کمک می شود و علاوه بر این در قالب واحدهای کسب و کار تعاونی، فضایی مناسب برای ایجاد اشتغال محیا می شود.

وی از ارتباط این طرح با بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون که هم اکنون در 23 استان کشور ایجاد شده است خبر داد و ابراز داشت: با ایجاد تعاونی های معین که وظیفه ارائه خدمات فنی و تخصصی را به تعاونی ها در قالب بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون دارند، یافته های علمی را در بخش تعاون وارد می کنیم.

حسینی نیا به تاسیس هلدینگهای تخصصی اساتید دانشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: در 65 مرکز کارآفرینی دانشگاههای دولتی، 300 واحد دانشگاه آزاد و 31 واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی، طرح راه اندازی مراکز مشاوره کارآفرینی اجرا می شود که راه اندازی اولیه با بودجه وزارت تعاون خواهد بود ولی برای ایجاد تمام مراکز یاد شده، باید به کمکهای بودجه ای شورای عالی اشتغال متوسل شد.