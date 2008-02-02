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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۰۱

نمایشگاه پوسترهای گردشگری در حافظیه برگزار می شود

نمایشگاه پوسترهای گردشگری در حافظیه برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر در آرامگاه حافظ نمایشگاه پوسترهای گردشگری کشور را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این نمایشگاه در روزهای 21 و 22 بهمن برپا خواهد شد و علاوه بر این برنامه، بازدید شهروندان از اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش  سازمان میراث فرهنگی فارس در روزهای مذکور رایگان خواهد بود.

افتتاح پروژه زیرساخت های گردشگری بهشت گمشده، افتتاح مراکز اطلاع رسانی شهرستانهای آباده ، فسا و داراب، افتتاح هتل صبا در شهرستان خنج، افتتاح هتل آپارتمان کیان در شهرستان اقلید، برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تقدیر از کارکنان و بازگویی خاطرات انقلاب اسلامی از جمله دیگر برنامه های میراث فرهنگی فارس در دهه فجر است.

کد مطلب 631746

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