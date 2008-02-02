نمایشگاه پوسترهای گردشگری در حافظیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این نمایشگاه در روزهای 21 و 22 بهمن برپا خواهد شد و علاوه بر این برنامه، بازدید شهروندان از اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی فارس در روزهای مذکور رایگان خواهد بود.

افتتاح پروژه زیرساخت های گردشگری بهشت گمشده، افتتاح مراکز اطلاع رسانی شهرستانهای آباده ، فسا و داراب، افتتاح هتل صبا در شهرستان خنج، افتتاح هتل آپارتمان کیان در شهرستان اقلید، برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تقدیر از کارکنان و بازگویی خاطرات انقلاب اسلامی از جمله دیگر برنامه های میراث فرهنگی فارس در دهه فجر است.