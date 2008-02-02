پارلمان انتقالی عربی بر ضرورت حمایت از مقاومت فلسطین تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، بیانیه پایانی پارلمان انتقالی عربی همچنین خواستار ایفای نقش سازمان های بشردوستانه، منطقه ای و بین المللی برای حمایت همه جانبه از ملت فلسطین شد و از کشورهای عربی خواست تا حمایت انسانی خود از فلسطینی ها را برای گذر از اوضاع فاجعه بار ناشی از محاصره رژیم اسرائیل در نوارغزه افزایش دهند.



این بیانیه همچنین تاکید کرد که مقاومت حق مشروع فلسطینی ها براساس قوانین و منشورهای بین المللی است.

پارلمان انتقالی عربی از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا به مسئولیت های خود برای پایان دادن به فاجعه انسانی مردم نوار غزه در سریعترین زمان ممکن عمل کند.



این بیانیه از نهادهای حقوقی، انسانی، بین المللی و منطقه ای خواست تا به طور همه جانبه جنایات رژیم اسرائیل علیه ملت فلسطین را محکوم کنند و برای آزادی "عزیز دویک" رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین و همکاران وی و همه اسیران فلسطینی تلاش بیشتری به خرج دهند.



پارلمان انتقالی عربی همچنین بر افزایش تلاش ها برای تقویت انسجام و همگرایی در میان فلسطینی ها و پایبندی به طرح صلح اعراب و حق بازگشت آوارگان فلسطینی تاکید کرد.



برپایه این گزارش، این بیانیه همچنین گفته مقام های رژیم صهیونیستی درخصوص یهودیت رژیم اسرائیل را محکوم و آن را دعوت به نژادپرستی نامید و همچنین تایید این دعوت نژادپرستانه از طرف رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کرد و خواستار افزایش تلاش رسانه های عرب برای رسوا کردن اسرائیل و جنایت های این رژیم شد.