خاویر کلمنته وارد ایران شد/ دو دستیار و چندخبرنگار همراه سرمربی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، خاویرکلمنته که مذاکرات مقدماتی را با مسئولان فوتبال کشورمان در اسپانیا انجام داده است ساعت 27/22 دقیقه امشب از طریق فرانکفورت وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد.

خاویر کلمنته را به هنگام ورود به تهران " ویدوکویچ " به عنوان دستیار اول و" جوفی مارسل" به عنوان یکی دیگر از دستیارانش به همراه میگوئل سانتوز مدیر برنامه هایش همراهی می کردند. علاوه بر افراد مذکور چند خبرنگار از رسانه های اسپانیا نیز از جمله همراهان کلمنته هستند.

در مراسم استقبال از کلمنته مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و ناصر شفق عضو هیئت رئیسه فدراسیون به همراه ابراهیمی سرپرست و ابراهیم زاده مربی تیم ملی فوتبال حضور داشتند.

خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف نیز برای تهیه خبر و عکس از این مراسم خود را به فرودگاه مهرآباد تهران رسانده بودند.

خاویر کلمنته پس از ورود به ایران در نشست خبری به سوالات خبرنگاران حاضر در فرودگاه امام خمینی (ره) پاسخ گفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 9 صبح فردا با اعضای هیئت رئیسه و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال دیدار خواهد داشت.

قرار است سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از جلسه ای که با رئیس فدراسیون فوتبال خواهد داشت ، روز دوشنبه از ورزشگاه آزادی تهران و کمپ تیم های ملی فوتبال کشورمان بازدید کند.

جلسه معارفه خاویر کلمنته با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی ساعت 30/11 دقیقه روز دوشنبه 15 بهمن ماه در محل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد و این مربی رسما کارش با تیم ملی را آغاز خواهد کرد.