اسراييل متهم اول در حوادث سه شنبه سياه عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، "راشد الطحان سرحان" رئيس هيئت ملي عشايرعراق كه در راس هيئت 25 نفره اي در حال ديدار از دمشق است، گفت: هدف ازاين انفجارها، ايجاد فتنه وتفرقه درميان گروه هاي مختلف عراقي است و اين موضوع كه القاء شود عراقي ها قادر به تامين امنيت خود نيستند.

انفجارهاي خونين سه شنبه سياه در شهرهاي كربلا وكاظميه عراق منجربه شهادت و زخمي شدن 680 نفرازعزادران حسيني شد.

سرحان به خبرنگاران گفت: اين انفجارها با هدف تحقق آرزوهاي بيگانگان براي عراق صورت گرفت، بيگانگان آرزو دارند تا برمنابع و ثروت هاي عراق سيطره پيدا كرده و وحدت وآزادي دراين كشور برقرارنباشد.

وي همچنين آمريكا وانگليس را به دليل ناتواني درتامين امنيت در عراق مورد سرزنش قرار داد و گفت اسراييل بيشترين سود را از اين فتنه مي برد.

درهمين حال دهها هزار نفرامروزبا راهپيمايي درخيابانهاي شهر كاظميه، حوادث روز گذشته را محكوم كردند.

