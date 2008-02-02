باید بیشتر با ایران آشنا شوم / می دانستم فوتبال ایران آقای آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، خاویر کلمنته که پس از ورود به فرودگاه امام خمینی ( ره) با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ازهمه شما به خاطر استقبال گرمی که از من داشتید تشکر می کنم.

وی ادامه داد: اولین هدف من از حضور در ایران این است که بیشتر با کشور شما آشنا شوم و شرایط را از نزدیک بسنجم.

کلمنته ادامه داد: در مذاکراتی که قبلا با نماینده فوتبال ایران داشتم مقرر شده بود که بنده برای سنجش بیشتر شرایط فوتبال ایران به تهران سفر کنم و خوشحالم که به ایران آمده ام و امیدوارم روزهای خوبی در کشور شما داشته باشم.

سرمربی اسپانیایی تیم ملی در ادامه با بیان اینکه باید با فرهنگ مردم ایران و نوع بازی تیم ملی بیشتر آشنا شوم خاطرنشان کرد: هنوز عقد قراردادم با فوتبال ایران صدرصد نشده است اما همین که به ایران آمده ام نشان می دهد برای عقد قرارداد آمادگی کامل دارم اما باید همه شرایط را در نظر بگیرم و آشنایی بیشتری نسبت به فوتبال ایران داشته باشم.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های چند روز حضورش در ایران را فدراسیون تنظیم می کند گفت: بار آخری که فوتبال ایران را دیدم در جام جهانی بود. باید فیلم بازیهای تیم ملی فوتبال ایران را ببینم. ضمن اینکه باید از امکانات سخت افزاری فوتبال شما هم بازدید کنم. در درجه سوم باید ببینم بازیکنان ایران با چه سیستمی آشنا هستند و چگونه تمرین می کنند.

خاویر کلمنته ادامه داد: درتمام طول سال درایران نیستم ولی اولویت اولم این است که شرایط ایران را بسنجم. وقتی جوانتر بودم می دانستم ایران آقای فوتبال آسیاست. آن زمان ژاپن پیشرفتی نداشت اما الان ژاپن و کره جنوبی خیلی پیشرفت کرده اند و در شرایط فعلی داشتم داشتم حساب نیست و باید به فکر حال بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان گفت: با تمام شرایط مطلوبی که وجود دارد باید شناخت بیشتری نسبت به فوتبال ایران پیدا کنم و ببینم آیا می توانم در این فوتبال تحولی ایجاد و برنامه هایم را پیاده کنم.