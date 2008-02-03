۱۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

مرکز عملیات فرماندهی بحران در کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس حوادث و سوانح دانشگاه علوم پزشکی کرمان از راه اندازی اولین مرکز عملیات فرماندهی بحران در دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد.

ایرج کرم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  مرکز EOC در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف عملیات به موقع و تبادل اطلاعات در زمان حوادث و بحران راه اندازی شده است.

کرم نژاد خاطرنشان کرد: این ستاد به برد دیجیتال، ویدئو پروژکتور، تلفن های ماهواره ای و اتومبیل فرماندهی مجهز شده است.

وی تصریح کرد: در زمان بروز هر گونه حادثه تیمهای پزشکی سازماندهی شده با تجهیزات لازم به محل اعزام خواهند شد.
 
رئیس حوادث و سوانح دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: با توجه به همکاری دستگاه های مرتبط با امدادرسانی در مواقع بحرانی با این ستاد و پتانسیل موجود، امکان کمک رسانی به استانهای همجوار نیز در مواقع ضروری وجود دارد.

وی یادآور شد: در این مرکز گروه های ضربت، تریاژ، ارزیاب و عملیاتی وجود دارد که به فرماندهی واحد در کوتاهترین زمان ممکن در صورت بروز سوانح به منطقه اعزام خواهند شد.

کد مطلب 631795

