مرکز عملیات فرماندهی بحران در کرمان راه اندازی شد

ایرج کرم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز EOC در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف عملیات به موقع و تبادل اطلاعات در زمان حوادث و بحران راه اندازی شده است.

کرم نژاد خاطرنشان کرد: این ستاد به برد دیجیتال، ویدئو پروژکتور، تلفن های ماهواره ای و اتومبیل فرماندهی مجهز شده است.

وی تصریح کرد: در زمان بروز هر گونه حادثه تیمهای پزشکی سازماندهی شده با تجهیزات لازم به محل اعزام خواهند شد.



رئیس حوادث و سوانح دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: با توجه به همکاری دستگاه های مرتبط با امدادرسانی در مواقع بحرانی با این ستاد و پتانسیل موجود، امکان کمک رسانی به استانهای همجوار نیز در مواقع ضروری وجود دارد.

وی یادآور شد: در این مرکز گروه های ضربت، تریاژ، ارزیاب و عملیاتی وجود دارد که به فرماندهی واحد در کوتاهترین زمان ممکن در صورت بروز سوانح به منطقه اعزام خواهند شد.