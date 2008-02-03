امضای توافقنامه هسته ای 5 میلیارد دلاری میان روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"سرگئی کرینکو" مدیر آژانس انرژی اتمی روسیه (روس اتم) که به آمریکا سفر و با " ساموئل بودمان" وزیر انرژی و " کارلوس گوتیرز" وزیر تجارت و بارزگانی آمریکا دیدار کرده بود، در این باره گفت:" این قرارداد به ارزش 5 تا 6 میلیارد دلار در 10 سال آینده است."

گوتیرز هم اظهار داشت " این توافقنامه، تجارت دوجانبه در زمینه تولیدات اورانیوم روسیه را برای اهداف صلح آمیز تشویق خواهد کرد. این توافق همچنین تضمین خواهد کرد که صنایع آمریکایی یک منبع مناسب اورانیوم غنی شده برای مصرف کنندگان صنعت آمریکا در اختیار دارند."

واشنگتن که در سالهای گذشته مشکلاتی را بر سر راه صادرات اورانیوم از روسیه به آمریکا ایجاد می کرد، در نهایت با امضای توافقنامه ای، موافقت خود را با افزایش ورود اورانیوم از مسکو اعلام کرد.

در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده بود: بر اساس این توافقنامه، آمریکا سوخت هسته ‌ای مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد.

با امضای این توافقنامه، صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا حدود 50 درصد افزایش پیدا می کند.

