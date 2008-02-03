نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی بحران نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، امروز با حضور جمعی از وزیران امورخارجه کشورهای اسلامی، کمیته اجرایی، نشست فوق العاده ای را در مقر سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می کند.

قراراست دراین نشست، وزیران امورخارجه کشورهای اسلامی به بررسی ایجاد طرحی برای لغو محاصره مردم فلسطین نوارغزه بپردازند.

به گفته منابع آگاه، درنشست امروز، وزیران امورخارجه کشورهای اسلامی بیانیه ای را صادرخواهند کرد که بر ضرورت پایان محاصره غزه و همچنین تقدیم کمکهای بشردوستانه به ملت فلسطین تاکید دارد.

همچنین اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در مراسم افتتاحیه این نشست به ایراد سخنرانی می پردازد.

جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه اول بهمن خواستار برگزاری نشست سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی اوضاع نوارغزه شد.

رژیم صهیونیستی از 17 ژانویه درراستای تجاوزگری خود یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن غزه را درمحاصره کامل قرارداده است.

مقردبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی به موجب منشور آن درشهر بیت المقدس است، ولی تا هنگام رفع اشغال این شهر از سوی صهیونیستها، شهر جده درعربستان سعودی به طور موقت مقر دبیرخانه آن خواهد بود.