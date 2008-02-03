۱۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

مسابقات کونگ فوی قهرمانی جوانان آذربایجان غربی پایان یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسابقات کونگ فوی قهرمانی جوانان آذربایجان غربی در ارومیه صبح امروز با معرفی تیم ها و نفرات برتر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مسابقات که به مدت دو روز با شرکت 79 ورزشکار در قالب 11 تیم از مناطق مختلف استان در سالن شهید رجایی ارومیه برگزار شد، ارومیه الف در رده نخست قرار گرفت و تیمهای ارومیه ب و میاندوآب به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش انفرادی این رقابت ها در اوزان مختلف این مسابقات نیز پوریا بقائی، یداله اصغرپور، بهزاد پیری، میرسعید مختاری و میثم فرخ نیا همگی از ارومیه، سلمان آقایان از میاندوآب، ویسه کاک نبی از نقده، مرتضی محمدیه از خوی و عبدالقادر وهابی از مهاباد، عنوانهای نخست را به خود اختصاص دادند.

