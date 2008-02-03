وسوسه تداوم فعالیت سینمایی

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه قابل تامل فروزش در ساخت فیلم های مستند شیوه کاری وی را به سمتی هدایت کرده که در آن بیشتر به زیبایی های بصری، مسایل قوم شناسی و مردمی توجه دارد تا ارایه یک درام با جذابیت های خاص سینمای. در این شرایط فیلم خواسته یا ناخواسته به سمت ثبت تصاویری پیش می رود که بیشتر جنبه اطلاع رسانی و مستند دارد تا اینکه یک اثر سینمایی قابل تامل به وجود بیاید.



"هامون و دریا" فیلمی بسیار خوب و شاخص است، به شرطی که در تلویزیون پخش شده و از نظر تقسیم‌بندی سنی نیز برای گروه سنی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شود. فیلم داستانی کوتاه و یک خطی دارد. نوجوانی که عاشق دختر عموی خود است برای رسیدن به او تلاش زیادی می کند. در این بین پسرعمویش که مخالف ازدواج است در راه وی مشکل به وجود می آورد. به این ترتیب داستان آمیخته با مسایل مختلف عاطفی و انسانی در مورد دوستی و عشق و داشتن صفات عالی بشری است.



از سوی دیگر فیلم اصرار دارد مسائل فرهنگی بخشی از کشور را معرفی کند. دوتار نوازی و وجود اساتید بی بدیل، گلاب‌گیری، استفاده مناسب از طبیعت و توجه به اعتقادات عمیق بومی به جای اعتماد و توجه بیش از اندازه به پیشرفت های امروزی بخشی از ویژگی های مضمونی فیلم "هامون و دریا" است. به خصوص که فیلم مخاطب را از زندگی روزمره ماشینی و وسایل پیشرفته شهری جدا می کند و به دل روستا و کویر و لطافت خاص این مناطق می برد.



هرچمد فیلم به لحاظ مضمونی جذاب است، اما در بطن خود جذابیت چندانی برای مخاطب امروز ندارد. شاید اگر فروزش می توانست بر وسوسه ساخت یک فیلم سینمایی غلبه کند و به سراغ اثری مستند برود، با توجه به تجربه ای که در زمینه ساخت این نوع سینما دارد، نتیجه کار دلپذیرتر می شد.



البته "هامون و دریا" در برخی از بخش ها به سمت فیلم مستند - داستانی پیش می رود، اما در نهایت تاکید بر اینکه فیلم به شکلی داستانی پایان یابد، آن را از این قالب دور می کند. فیلم توجهی خاص نیز به موسیقی نواحی نشان می دهد. دوتار نوازی، موسیقی زیبای کویر که به عنوان یکی از جلوه های فرهنگی ایران توسط حاج قربان سلیمانی به تمامی جهان معرفی شد، در این فیلم به صورت اشاره مورد توجه قرار می گیرد.



یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه فیلم، فیلمبرداری بسیار خوب و چشم نواز است. کارگردان به بسیاری از جزئیات فرهنگ و آداب و رسوم کویری توجه می کند و زیبایی های این منطقه را در کنار خشکی و مشکلات زندگی در آن نشان می دهد.

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