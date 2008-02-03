احداث بیمارستان فوق تخصصی سوختگی در انتهای اتوبان شهید همت

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر کامران دانشجو در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه مدیریت بیمارستانهای دولتی طی دو سال گذشته در راه اعتماد سازی مردم مسیر خوبی را طی کرده است ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران را الگویی برای نوع مدیریت کار آمد برای دیگر بیمارستانهای استان تهران معرفی کرد.

وی افزود: بهینه سازی فعالیتها در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران نشان داد که اگر بخواهیم می توانیم با تعرفه های دولتی خدمات بسیار مناسبتری به مردم ارائه کنیم.

استاندار تهران تصریح کرد: ارائه خدمات مناسب در بیمارستانها با آرامش خاطر و زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و این حساسیت کار مدیریت و مجموعه پرسنل و پزشکان را نشان می دهد.

وی افزود: تحقیقات و یافته های پزشکی زمانی به بار می نشیند که تبدیل به خدمت برای مردم شود.

دانشجو گفت: اگر بیمارستانها بهترین تجهیزات را داشته باشند ولی رفتار مناسبی با بیماران صورت نگیرد، اعتماد بیماران از بین خواهد رفت.

وی ارائه خدمات در بخش جراحی در بیمارستانهای خصوصی را برای اقشار ضعیف جامعه سنگین عنوان نمود و یاد آور شد: بیمارستانهای دولتی نیاز به جلب اعتماد بیشتری از سوی مردم در بخش خدمات جراحی دارند.

استاندار تهران خواستار نظارت کامل هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران بر بیش از 40 بیمارستان خصوصی در حوزه ماموریت این دانشگاه شد و گفت: نگاهی به وضعیت تاسیس بیمارستانهای جدید در استان تهران نشانگر ابعاد محرومیت این استان علی رغم استقرار پایتخت در آن است.

وی احداث بیمارستانهای صحرایی برای مواقع بحرانی و شرایط غیر مترقبه در استان تهران را یک ضرورت خواند و با اعلام آمادگی استانداری تهران در این خصوص ، گفت: استانداری تهران برای تاسیس این بیمارستانهای صحرایی ، همکاری لازم را خواهد داشت واز بودجه های استانی و ستاد حوادث غیر مترقبه نیز برای تاسیس آن کمک خواهد نمود.

وی خواستار تحقق کامل عدالت در بخش بهداشت و درمان و در ارائه خدمات مطلوب به همه بیماران شد و با یاد آوری این نکته که دولت نهم پرچم دار عدالت خواهی در کشور و در دنیاست ، خاطرنشان کرد: بیمارستانهای دولتی به عنوان نماینده دولت در جامعه و نزد بیماران و خانواده آنها تلقی می شوند و باید خدمات مناسبی به همه اقشار مردم برای اجرای سیاست عدالت محوری دولت ارائه دهند.

دانشجو عدم اطلاع رسانی از تحولات ژرفی که در توسعه کیفی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی صورت گرفته است را ظلمی به مردم، دولت و مجموعه دانشگاه خواند و با بیان اینکه همیشه یک سوم خالی لیوان به شدت تبلیغات می شود، یاد آور شد: واقعیات را باید بدون اغراق و همانگونه که وجود دارد به مردم گفت و هزینه کردن در بخش اطلاع رسانی به هیچ وجه هزینه بیهوده ای نیست.

وی تحت پوشش قرار گر فتن بیش از 7 میلیون نفر در غرب شهر و استان تهران که پرتراکم ترین جمعیت شهری استان تهران محسوب می شود در حوزه عملکرد این دانشگاه را یک وظیفه سنگین و حساس برای مدیران آن عنوان نمود.

وی حضور 7 هزار دانشجو در 100 رشته دانشگاهی با 14 هزار پرسنل و 800 نفر عضو هیئت علمی را از ابعاد برجسته این دانشگاه خواند و گفت: مطالعه و احداث بیمارستان کاملا تخصصی ویژه سوختگی در انتهای اتوبان شهید همت و در منطقه کن توسط این دانشگاه یکی از نیازهای اساسی استان تهران را بر طرف خواهد نمود.

استاندار تهران تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی در ساوجبلاغ ، تکمیل بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) در شهرستان نظر آباد و بیمارستان امام سجاد (ع) در شهرستان شهریار را از طرحهای مهم این دانشگاه دانست و افزود: برخی از این پروژه ها تا پایان سال و برخی نیز در سال آینده افتتاح خواهند شد.

دانشجو از تاسیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان کرج تا پایان سالجاری خبر داد و یاد آور شد: هم اکنون با تجهیز بیمارستان فیروز آبادی ، شهروندان منطقه شهرستان ری نیازی به مراجعه به بیمارستانهای تهران ندارد.

وی افزایش تخت های سوختگی از 90 تا 190 تخت بیمارستانی را یک اقدام مثبت و مورد نیاز استان عنوان نمود.

استاندار تهران ، اسلامی شدن دانشگاهها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اسلامی شدن دانشگاهها به این معنی است که باید بدانیم برای چه هدفی تحقیق و پژوهش می کنیم که برای پاسخ به این سئوال باید بدانیم برای چه هدفی خلق شده ایم .

وی علم و پژوهش در غرب را به دلیل گم شدن هدف از علم، ناقص و بی نتیجه خواند و یاد آور شد: آنان به دنبال این نیستند که چرا خلق شده ایم .

استاندار تهران از اختصاص 5/13 میلیارد تومان در لایحه سال 1387 به دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت توسعه و تجهیز بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و یاد آور شد: در سالجاری نیز 4 میلیارد تومان به این دانشگاه کمک شده است.