مرز نوار غزه با مصر از امروز بسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، درحالی که یک منبع آگاه درجنبش حماس اعلام کرد: مصر به جنبش حماس قول داد تا این جنبش را به عنوان جزئی از برنامه های جدید گذرگاه رفح قرار دهد، قراراست از امروز این گذرگاه بسته شود.

درعین حال منابعی درجنبش حماس به روزنامه الحیات چاپ لندن اعلام کردند: طرف مصری به جنبش حماس قول داد تا منافع دولت اسماعیل هنیه نخست وزیرمنتخب مردم فلسطین را درنظر بگیرد.

ازسوی دیگر محمود الزهار یکی از رهبران جنبش حماس روزگذشته به هنگام بازگشت از قاهره تصریح کرد: در مذاکراتی که درقاهره با مسئولان مصری انجام شد، توافقات اولیه ای به دست آمده است که به تدریج اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه امروز مرز نوارغزه و مصر بسته می شود، خاطرنشان کرد: دولت اسماعیل هنیه تمام توان خود را برای کنترل مرزها به کار می گیرد.

اسماعیل هنیه جمعه گذشته درسخنانی هشدار داد: درصورت شکست مذاکرات جداگانه مقامهای مصری با جنبشهای حماس و فتح درباره گذرگاه رفح، ملت فلسطین گزینه های را دراختیار دارد که آنها را به کار خواهد گرفت.