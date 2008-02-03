بهره برداری از طرح های شیلات در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل شیلات آذربایجان غربی، صبح امروز در آیین بهره برداری از مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در ارومیه گفت: امروز هشت پروژه استخر دو منظوره کشاورزی، مزرعه پرورش ماهیان سردآبی، بازار حراج ماهی، تاسیسات بسته بندی انواع فرآورده‌ های شیلاتی و دیجیتال مارکتینگ شاه میگو همزمان در شهرهای استان به بهره برداری می رسد.

آیت الله فخری اعتبار هزینه شده برای این طرحها را سه میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با بهره‌ برداری از این طرحها که در شهرسنانهای ماکو، ارومیه، بوکان، اشنویه و نقده قرار دارند، برای ‪ ۳۶‬نفر اشتغال فراهم شده است.

وی همچنین یادآور شد: بهره برداری از دیجیتال مارکتینگ شاه میگو، بسته بندی ‪ ۲۵۰‬تن میگوی آبهای شیرین سد ارس برای صدور به خارج از کشور امکان پذیر شد.

فخری خاطرنشان کرد: با راه اندازی این طرحها، ‪ ۸۶‬تن ماهی قزل آلا به مجموعه تولیدات استانی افزوده شده و امکان شستشوی یک هزار تن ماهی در هر ماه فراهم شد.

وی با بیان اینکه دریاچه پشت سد ارس در استان آذربایجان غربی تنها منبع تولید شاه میگو در کشور است که سالانه ۲۵۰ تن شاه میگو از این منبع آبی به خارج از کشور صادر می شود، ادامه داد: از محل صدور هر کیلو شاه میگو به خارج هفت تا ۱۰ دلار ارز عاید کشور می شود.

استان آذربایجان غربی در زمینه تولید آبزیان در بین استانهای غیر ساحلی رتبه اول را داراست.