تمدید مهلت ارسال مدارک مسابقات ملی شناورهای بدون سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر، صنایع مختلف کشور در صورت ارتباط با دانشگاه و استفاده از خلاقیت و نوآوری دانشجویان پیشرفت چشمگیری پیدا خواهد کرد. در همین راستا برگزاری مسابقات علمی در زمینه های مختلف منجر به تقویت ارتباط موثر و هدفمند میان صنعت و دانشگاه و همچنین طرح ایده های نو در این عرصه خواهد شد.

نخستین دوره مسابقات شناورهای بدون سرنشین با اهداف فوق به اجرا گذاشته شده است و در حال حاضر این مسابقات در مرحله طراحی مفهومی قرار دارد که مهلت ارائه مدارک مفهومی ( Conceptual Design ) این مسابقات تا پایان وقت اداری روز شنبه 27 بهمن ماه تمدید شده است.

حسام خضرائی دبیر کمیته روابط عمومی هدف از مرحله مفهومی مسابقات را به کارگیری اصول اولیه مهندسی با توجه به محدودیت ها و شرایط طرح برشمرد و از دانشجویان درخواست کرد در زمان مقرر برای این مرحله گزارشات خود را به دبیرخانه مسابقات ارسال کنند.

وی افزود: این گزارشها باید در فرمت خاصی که از طرف کمیته فنی در اختیار تیمها قرار گرفته است ارائه شود که قبلا فرمت گزارش از طریق وب سایت اطلاع رسانی www.rcbc.ir مسابقات در اختیار تیم ها قرار داده شده است.