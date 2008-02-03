شروط حماس برای آتش بس 10 ساله/شهادت 96 فلسطینی در ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، نظامیان رژیم صهیونیستی در ماه گذشته میلادی (ژانویه) 96 فلسطینی را به شهادت رسانده و 450 نفر دیگر را بازداشت کرده اند.

10 نفر از این شهدا ، زن و 10 نفر دیگر کودک هستند.

در میان افراد بازداشت شده نیز 50 نوجوان زیر 18 سال و سه نفر زن وجود دارد.

خبر دیگر اینکه خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس روز گذشته اعلام کرد: حماس آمادگی دارد تا در صورت عقب نشینی رژیم اسرائیل به مرزهای 1967، به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین، اجرای حق بازگشت آوارگان فلسطینی و از بین بردن شهرکهای صهیونیستی؛ با آن آتش بس 10 ساله امضا کند.

از سوی دیگر سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن اعلام کرد قصد ندارد نامزد انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین شود.

وی همچنین گفت: من قصد ندارم حزب یا جریان سیاسی تشکیل دهم و همه تلاش من در ایجاد نمونه ای از یک حکومت شایسته است که بحران کنونی فلسطین را برطرف کند.